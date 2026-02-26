De acuerdo con un informe presentado por la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) a finales de 2025, entre las tendencias de viaje que marcarán el turismo mundial este año se destacan las experiencias de bienestar, con un 80 % de viajeros interesados en disfrutar este tipo de prácticas.

Por eso, en respuesta a este creciente interés por el cuidado físico y mental, que impulsa la reconexión personal, Costa Rica llega a la Vitrina Turística de Anato 2026 con experiencias basadas en prácticas ancestrales como la meditación guiada, terapias de sonido y rituales en entornos naturales que promueven la restauración física, mental y emocional.

“Costa Rica no está vendiendo vacaciones, está ofreciendo experiencias que ayudan a las personas a sentirse mejor. Nuestras prácticas de bienestar, como la meditación en la naturaleza o las terapias de sound healing, se apoyan en un entorno natural único que favorece la restauración física y emocional”, señala Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.

La propuesta de este paraíso centroamericano es presentada en este evento turístico tras un estudio de mercado realizado en 2025 por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en algunos países de América Latina.

El análisis reveló que más del 69 % de los viajeros afirma disfrutar especialmente de los entornos naturales y las experiencias al aire libre, mientras que el 77 % de los colombianos elige su destino motivado por los paisajes, evidenciando una búsqueda creciente de desconexión, descanso y equilibrio personal.

Mujer explorando un puente colgante en la jungla. Foto: Getty Images

En Costa Rica, el bienestar es parte del viaje

Las experiencias que integran prácticas restaurativas, caminatas conscientes, terapias de sonido y contacto profundo con la naturaleza son posibles en este destino gracias a que cuenta con más del 26 % de su territorio protegido.

Este modelo posiciona al país como un referente global en turismo de bienestar y longevidad, donde el viaje se convierte en una herramienta para mejorar la calidad de vida a través de propuestas como sesiones de yoga al aire libre en escenarios como el Bosque Nuboso de Monteverde.

También sobresalen los espacios de meditación frente al océano en sitios como Playa Uvita, ubicada en el Pacífico Sur y parte del Parque Nacional Marino Ballena.

Gracias a este tipo de experiencias, Costa Rica se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los colombianos. De hecho, Colombia se posiciona como uno de los mercados estratégicos más importantes para este país en Suramérica, impulsando su crecimiento turístico en la región.

Entre enero y diciembre de 2025, más de 2.600.000 turistas ingresaron vía aérea al país, de los cuales más de 34.000 fueron colombianos, lo que representó un crecimiento del 11,82 % con respecto al mismo período del 2024, según datos del Instituto Costarricense de Turismo y Migración y Extranjería.