La llegada de un nuevo año trae consigo tendencias renovadas en diferentes sectores, entre ellos el turismo, presentando para el 2026 transformaciones significativas en cuanto a las preferencias de los viajeros, según reveló la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) en su más reciente informe.

Dentro de las inclinaciones de los turistas a nivel global, se identificó que el 80 % se interesa por experiencias de bienestar, mientras que el 68% prioriza alojamientos cerca de la naturaleza y el 25 % busca vacaciones tranquilas.

Así es el pueblo donde antiguos barcos se llenan de luces en Navidad y crean un escenario mágico en el mar

En este contexto, se podría decir que en 2026 los viajes estarán marcados por la espontaneidad, la búsqueda de la satisfacción personal y dependerán menos de los periodos estacionales, eligiendo viajes asociados a la calma, naturaleza y experiencias sensoriales.

De acuerdo con estudios recientes de tendencias realizados por Booking.com (Travel Predictions 2026), Aerocivil y Migración Colombia, el 71 % de los viajeros manifiesta un alto interés por destinos románticos, mientras que el 47 % se inclina por viajes de carácter espiritual.

Asimismo, el 67 % de los turistas empieza a tomar decisiones de viaje de manera impulsiva y el 75 % viaja como una forma de recompensa personal, evitando las temporadas altas. “Esto refleja un cambio hacia un viajero menos condicionado por el cambio de las temporadas convencionales y más enfocado en experiencias significativas”, señala el informe.

El 47 % de los turistas se inclina por viajes espirituales. Foto: Getty Images

Tendencias que hacen de Colombia un destino imperdible

Teniendo en cuenta estos datos, Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, destacó que “en Colombia este comportamiento encuentra un escenario favorable, ya que la ausencia de estaciones climáticas permite una oferta turística sólida durante todo el año y facilita los viajes fuera de las temporadas tradicionales”.

De igual manera, agregó que “lo anterior también se evidencia en los resultados de 2025, pues entre enero y octubre el tráfico aéreo internacional creció 7,3 % y la llegada de visitantes extranjeros aumentó 4,3 %, lo que refuerza un patrón de menor estacionalidad en la demanda”.

A una hora de Santa Marta: el paradisíaco destino donde el río se mezcla con el mar en un espectáculo natural único

Por otra parte, se reveló que el viajero de 2026 busca combinar el consumo consciente con el uso de la tecnología en sus recorridos. El 68 % planea adquirir souvenirs con una clara preferencia por recuerdos gastronómicos y opciones sostenibles, mientras que más de la mitad se muestra dispuesta a incorporar tecnologías como robots o inteligencia artificial durante el viaje.

“Sabemos que nuestro sector está en constante transformación, impulsado tanto por las dinámicas globales, como por el cambio en las preferencias de los viajeros. Por ello, las Agencias de Viajes del país se adaptan permanentemente y ya vienen comercializando productos alineados con las nuevas motivaciones de los turistas”, afirmó Cortés.