Los destinos más económicos y atractivos para viajar en 2026: así puede disfrutar su próxima aventura sin gastar de más

Entre las opciones se encuentra Lisboa, la capital de Portugal y otros destinos que cautivan con su oferta cultural y natural.

Redacción Turismo
5 de diciembre de 2025, 8:12 p. m.
Viajera planificando su próxima aventura
Conozca qué destinos podría visitar en 2026 sin afectar sus finanzas. | Foto: Getty Images

¿Es posible viajar con un presupuesto limitado? Esta es, quizá, una de las preguntas que más inquieta a los viajeros. Por eso, para sorpresa de muchos, diferentes plataformas de viajes y tours confirman que la respuesta es sí: vivir nuevas aventuras no significa precisamente gastar de más y, lo mejor de todo, a destinos que probablemente siempre han estado en esa lista de sueños por cumplir.

Teniendo en cuenta esto, la plataforma Civitatis reveló cuál es este top 10 de destinos más económicos y atractivos para viajar en 2026. La lista incluye opciones que van desde explorar la Europa del Este, sumergirse en la riqueza cultural de Asia o maravillarse con paisajes exóticos en distintos rincones del mundo. Así quedó el ranking.

Sofía, Bulgaria

Aunque los precios varían según el tipo de alojamiento elija cada viajero y su ubicación, de acuerdo con el análisis realizado por la plataforma, es posible encontrar opciones por menos de 30 euros (unos 134.000 pesos aproximadamente, al cambio actual) por persona y día para conocer la capital de Bulgaria.

Además, aclara que si bien es cierto que los vuelos hacia este destino pueden salir costosos, los precios en hoteles, comidas y atracciones turísticas pueden ser perfectos para disfrutar unas vacaciones low cost.

Sofía, Bulgaria
Catedral de Alejandro Nevski en Sofía, Bulgaria, al atardecer, con un sol radiante. | Foto: Getty Images

Lisboa, Portugal

La capital de Portugal ofrece tarifas aéreas competitivas durante gran parte del año. Por otro lado, se destaca su amplia oferta de restaurantes para comparar precios y elegir las que mejor de ajusten al bolsillo.

Para quienes desean ahorrar más, existe la Lisboa Card, una tarjeta turística con la que es posible obtener acceso gratuito a muchos monumentos como la entrada a la experiencia Pilar 7 del puente 25 de Abril o al monasterio de los Jerónimos, imprescindibles que ver en este destino.

Marrakech, Marruecos

Los vuelos, alojamiento, comidas, transporte y atracciones turísticas en esta ciudad comparten un rasgo común: sus precios asequibles. Por eso, pese a ser uno de los destinos más importantes y visitados de Marruecos, diferentes plataformas de viajes — como la mencionada anteriormente —, ofrecen recorridos que no cuentan con una tarifa fija.

En su lugar, son los propios viajeros quienes deciden cuánto pagar al guía, según el nivel de satisfacción con la experiencia y la calidad del servicio recibido.

Praga, República Checa

Para muchos, esta ciudad parece sacada de un cuento de hadas, cautivando a quienes la visitan con su arquitectura medieval que se combina de manera perfecta con su ambiente bohemio.

La posibilidad de contratar recorridos económicos para caminar por sus calles empedradas y admirar monumentos emblemáticos, como el Puente de Carlos, el Castillo, la Catedral de San Vito o el Palacio Real, está al alcance de cualquier viajero.

Una vista desde el Puente de Carlos sobre el río Moldava, uno de los símbolos de Praga, República Checa el 14 de enero de 2024. El puente, que se completó en 1402 bajo los auspicios del rey Carlos IV, conecta el "casco antiguo" con la zona de "Mala Strana", donde se encuentra el recinto del Castillo de Praga, uno de los lugares más famosos de la ciudad.
Una vista desde el Puente de Carlos sobre el río Moldava, uno de los símbolos de Praga, República Checa el 14 de enero de 2024. | Foto: Anadolu via Getty Images
Antigua Guatemala, Guatemala

Entre los destinos económicos de América Latina, se destaca especialmente a Antigua Guatemala. Esta encantadora ciudad colonial, alejada del turismo masivo, es ideal para vivir unas vacaciones realmente memorables y sin necesidad de gastar de más.

Los otros cinco destinos que hacen parte de esta lista son: Hanói, Vietnam; Bucarest, Rumanía; Siem Reap, Camboya; Canarias, España; y Dehli, India.

