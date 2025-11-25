Suscribirse

Turismo

La ciudad colombiana que se consolida como destino global en tendencia para 2026, según estudio internacional

Esta ciudad logró ubicarse en el top 10 de destinos globales que marcarán tendencia el próximo año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
25 de noviembre de 2025, 9:11 p. m.
Barranquilla, Colombia
Mujer por el paseo marítimo de Barranquilla, Colombia | Foto: Getty Images

Gracias a su vibrante oferta cultural, su energía caribeña y el creciente interés que genera entre viajeros de todo el mundo, Barranquilla se consolida como destino global en tendencia para 2026, según estudio internacional Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com.

Según la plataforma, este reconocimiento se realizó luego de un análisis de las percepciones, intereses y motivaciones de más de 29.000 viajeros en 33 países y territorios.

Contexto: El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó El Volador, un destino con historia y grandes atractivos naturales

De esta manera, se logró identificar un creciente interés en la capital del Atlántico, una ciudad que los viajeros califican como un destino vibrante, diverso y culturalmente único.

Su combinación de cultura caribeña, gastronomía en renovación, tradición, modernidad y oferta creciente de eventos, posicionan a Barranquilla como una de las ciudades que marcarán la pauta del turismo global el próximo año.

A estas características se suma su autenticidad, energía festiva, arquitectura emblemática y su desarrollo en infraestructura turística, detalles clave que la ubican junto a ciudades de alto dinamismo turístico y cultural en la lista global de Booking.com.

Propios y turistas visitan la estatua de Sofia Vergara en Barranquilla.
Propios y turistas visitan la estatua de Sofia Vergara en Barranquilla. | Foto: Gabriel Salazar.

Top Global de Destinos Tendencia 2026

En este top 10 de destinos globales que marcarán tendencia el próximo año, Barranquilla ocupa la posición número tres, impulsada por un calendario lleno de eventos y por su reconocido Carnaval, además de los aspectos mencionados.

El primer lugar lo ocupa Mui Ne, Vietnam, un antiguo pueblo pesquero que actualmente es un refugio costero, ideal para relajarse en escenarios como playas doradas. Le sigue Bilbao, España, un destino que cautiva con su vibrante escena cultural, arquitectura moderna y gastronomía de renombre.

En la cuarta posición está Filadelfia, con el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos en 2026, fecha en la que toma protagonismo como un centro histórico en plena renovación, donde museos, arte urbano y gastronomía ofrecen un recorrido imperdible.

Guangzhou, China es el quito destino en este top, una ciudad clave en la historia del comercio asiático que atrae a turistas de todo el mundo por su mezcla de tradición cantonesa, mercados vibrantes y una infraestructura urbana dinámica.

Guangzho, China
Horizonte de la Ciudad Nueva del Río Perla, Guangzhou | Foto: Getty Images

A la lista se suma Sal, Cabo Verde, una isla que ha ganado popularidad por sus playas luminosas, aguas turquesas y ambiente relajado.

La puerta de entrada al Amazonas, Manaos, en Brasil, también hace parte de este listado por las experiencias ecológicas que ofrece, incluyendo su gastronomía regional y cultura local vibrante.

En la octava posición se encuentra Münster, en Alemania, reconocida por su alta calidad de vida, sus amplias ciclovías, su legado medieval y su animado ambiente juvenil.

Münster, en Alemania
Münster, Alemania - 2 de marzo de 2025 | Foto: Getty Images
Contexto: A una hora de Pereira, este es el municipio más pequeño de Risaralda, un rincón rodeado de ríos, quebradas y lindos paisajes

Kochi, India, con su arte contemporáneo, gastronomía, playas y backwaters se ha convertido en otro destino de gran interés entre los viajeros, cautivando con sus influencias portuguesas, árabes y británicas.

Por último, se encuentra Port Douglas, Australia, considerada como el punto de partida clave para visitar dos maravillas naturales únicas: la Gran Barrera de Coral y la Daintree Rainforest.

Con este listado de destinos se siguen revelando las nuevas preferencias de los viajeros para 2026 y todo lo que marcará en el sector turístico a nivel global.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Regreso de la Mesada 14 para los docentes está más cerca de convertirse en ley: ¿cuánto costará el giro extra para los docentes?

2. La tabla de la Champions League tras el golpe del Chelsea y los fracasos del Barcelona y Manchester City

3. Armando Benedetti no suelta a Jorge Enrique Ibáñez por su oposición a la reforma pensional y lanza pullas a la Comisión de Acusación

4. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará este miércoles República Dominicana en medio de despliegue en el Caribe

5. Contralor aclara el “hallazgo fiscal” que dejaron los viajes de Juliana Guerrero en los helicópteros de la Policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaDestinosViajeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.