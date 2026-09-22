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¿Su gato duerme así? Cinco posiciones comunes y lo que significan

Estos animales se caracterizan por dormir la mayor parte del día.

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Redacción 4 Patas
22 de septiembre de 2026 a las 1:14 p. m.
Los gatos adoptan diferentes posiciones a la hora de dormir.
Los gatos adoptan diferentes posiciones a la hora de dormir.

Los gatos se han convertido en animales de compañía muy queridos en los hogares y una de sus características es que suelen dormir muchas horas al día. En ese proceso de sueño adoptan diferentes posiciones, lo cual se debe a razones diversas.

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Los expertos indican que algunos de los motivos tienen que ver con que buscan regular su temperatura, sentirse seguros, estar cómodos y mantener cierto control sobre el entorno.

Algunas posturas les permiten conservar el calor y proteger partes vulnerables del cuerpo, mientras que otras indican que están lo suficientemente relajados como para dormir con el cuerpo más expuesto. También influyen sus instintos naturales: los gatos pueden elegir lugares altos o espacios pequeños y protegidos para descansar, ya que estos les ofrecen seguridad y una buena visión de lo que ocurre a su alrededor.

Según el sitio web PetMD, especializado en el cuidado y salud de las mascotas, la posición del felino puede variar según el momento y el ambiente. Estas son cinco posiciones comunes en las que suelen dormir estos peludos y lo que significan.

Gato durmiendo sobre ropa
A algunos gatos les gusta dormir sobre la ropa de sus dueños. Foto: Getty Images

Enroscado en forma de bola

Cuando un gato duerme completamente acurrucado y forma una especie de bola con su cuerpo, suele hacerlo para conservar el calor y mantener protegidas las partes más vulnerables. Esta postura también permite cubrir la zona abdominal y mantener los órganos vitales resguardados, rodeándolos con las partes más resistentes de su cuerpo. Para los gatos que suelen descansar de esta manera, las camas redondas o con forma de dona pueden resultar especialmente cómodas.

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Dormir de lado

Si el animal se acomoda de lado para dormir, suele ser una señal de que se siente cómodo y tranquilo en el lugar donde está. Al adoptar esta postura, estira las patas y deja expuesta buena parte de su cuerpo, algo que generalmente ocurre cuando percibe su entorno como seguro. Aunque esta posición deja más vulnerable la zona del abdomen y otros órganos, también tiene una ventaja: permite al animal incorporarse y reaccionar con rapidez ante cualquier estímulo.

gato durmiendo
A algunos felinos les gusta dormir cerca de sus amos. Foto: Getty Images

Encima de muebles o electrodomésticos

Las posiciones elevadas suelen brindarle una mayor sensación de seguridad y, al mismo tiempo, le permiten observar con facilidad todo lo que ocurre a su alrededor. Por eso, no es extraño encontrarlo descansando sobre el respaldo de un sofá, el brazo de una silla o incluso encima de la nevera. Desde estos puntos puede mantenerse alejado de situaciones que perciba como una amenaza, como la presencia de otros animales, niños o personas desconocidas.

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En el pecho de su dueño

En este caso el felino busca aprovechar la cercanía, el calor y la sensación de seguridad que le proporciona ese contacto. Esta conducta puede estar relacionada con el vínculo que ha establecido con la persona y con la confianza que siente al descansar a su lado. Además de la comodidad, el gato puede encontrar tranquilidad en sonidos familiares como la respiración y los latidos del corazón.

Hay gatos que disfrutan dormir en el pecho de sus dueños.
Hay gatos que disfrutan dormir en el pecho de sus dueños.

En una caja

Las cajas son espacios donde los gatos se sienten protegidos, cómodos y resguardados. Estos lugares cerrados responden a su instinto natural de refugiarse en espacios desde los que pueda permanecer oculto y, al mismo tiempo, reaccionar rápidamente ante cualquier situación que perciba como una amenaza. Además, las cajas ayudan a conservar el calor corporal y crean un ambiente acogedor para el descanso.