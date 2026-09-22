¿Su gato duerme así? Cinco posiciones comunes y lo que significan

Los gatos se han convertido en animales de compañía muy queridos en los hogares y una de sus características es que suelen dormir muchas horas al día. En ese proceso de sueño adoptan diferentes posiciones, lo cual se debe a razones diversas.

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Los expertos indican que algunos de los motivos tienen que ver con que buscan regular su temperatura, sentirse seguros, estar cómodos y mantener cierto control sobre el entorno.

Algunas posturas les permiten conservar el calor y proteger partes vulnerables del cuerpo, mientras que otras indican que están lo suficientemente relajados como para dormir con el cuerpo más expuesto. También influyen sus instintos naturales: los gatos pueden elegir lugares altos o espacios pequeños y protegidos para descansar, ya que estos les ofrecen seguridad y una buena visión de lo que ocurre a su alrededor.

Según el sitio web PetMD, especializado en el cuidado y salud de las mascotas, la posición del felino puede variar según el momento y el ambiente. Estas son cinco posiciones comunes en las que suelen dormir estos peludos y lo que significan.

A algunos gatos les gusta dormir sobre la ropa de sus dueños. Foto: Getty Images

Enroscado en forma de bola

Cuando un gato duerme completamente acurrucado y forma una especie de bola con su cuerpo, suele hacerlo para conservar el calor y mantener protegidas las partes más vulnerables. Esta postura también permite cubrir la zona abdominal y mantener los órganos vitales resguardados, rodeándolos con las partes más resistentes de su cuerpo. Para los gatos que suelen descansar de esta manera, las camas redondas o con forma de dona pueden resultar especialmente cómodas.

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Dormir de lado

Si el animal se acomoda de lado para dormir, suele ser una señal de que se siente cómodo y tranquilo en el lugar donde está. Al adoptar esta postura, estira las patas y deja expuesta buena parte de su cuerpo, algo que generalmente ocurre cuando percibe su entorno como seguro. Aunque esta posición deja más vulnerable la zona del abdomen y otros órganos, también tiene una ventaja: permite al animal incorporarse y reaccionar con rapidez ante cualquier estímulo.

A algunos felinos les gusta dormir cerca de sus amos. Foto: Getty Images

Encima de muebles o electrodomésticos

Las posiciones elevadas suelen brindarle una mayor sensación de seguridad y, al mismo tiempo, le permiten observar con facilidad todo lo que ocurre a su alrededor. Por eso, no es extraño encontrarlo descansando sobre el respaldo de un sofá, el brazo de una silla o incluso encima de la nevera. Desde estos puntos puede mantenerse alejado de situaciones que perciba como una amenaza, como la presencia de otros animales, niños o personas desconocidas.

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En el pecho de su dueño

En este caso el felino busca aprovechar la cercanía, el calor y la sensación de seguridad que le proporciona ese contacto. Esta conducta puede estar relacionada con el vínculo que ha establecido con la persona y con la confianza que siente al descansar a su lado. Además de la comodidad, el gato puede encontrar tranquilidad en sonidos familiares como la respiración y los latidos del corazón.

Hay gatos que disfrutan dormir en el pecho de sus dueños.

En una caja

Las cajas son espacios donde los gatos se sienten protegidos, cómodos y resguardados. Estos lugares cerrados responden a su instinto natural de refugiarse en espacios desde los que pueda permanecer oculto y, al mismo tiempo, reaccionar rápidamente ante cualquier situación que perciba como una amenaza. Además, las cajas ayudan a conservar el calor corporal y crean un ambiente acogedor para el descanso.