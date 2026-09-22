Billy, el perro que acompañó a su dueña al altar y murió cuatro días después: la historia conmueve a miles en redes

Billy llegó a la vida de Amie cuando ella tenía apenas 13 años. Desde ese momento, el perro se convirtió en un compañero inseparable durante su adolescencia y, con el paso del tiempo, también durante su vida adulta. Por eso, cuando llegó uno de los días más importantes para ella, la boda, Amie quiso que Billy estuviera a su lado.

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A sus 16 años, Billy ya no era el perro lleno de energía de otros tiempos. Sus piernas estabas más débiles y caminar representaba un esfuerzo cada vez mayor. Sin embargo, eso no impidió que acompañara a Amie en su recorrido hasta el altar.

La escena emocionó a los invitados y quedó registrada como uno de los recuerdos más especiales de la ceremonia.

Para Amie, la presencia de Billy significaba mucho más que una foto bonita. Después de cumplir su papel, el perro descansó en una cama cerca del lugar de la boda y, desde allí, acompañado por sus seres queridos, observó cómo su dueña se casaba.

“Billy, eres una absoluta pequeña leyenda. Tú lo hiciste”, escribió Amie al recordar ese momento.

Pero la felicidad de la boda duró poco. Cuatro días después, el pasado sábado 12 de septiembre, Amie confirmó que Billy había muerto. El perro falleció en paz, en su cama y rodeado de las personas que más quería.

Durante sus últimos momentos, Billy estuvo acompañado por sus peluches favoritos y su manta. Amie compartió el dolor de la despedida en redes sociales y dejó una frase que resume el vínculo que mantuvo con su mascota:

“Si el amor hubiera podido salvarlo, habría vivido para siempre”, escribió.

Aunque sabía que Billy tenía 16 años, Amie aseguró que nunca habría considerado suficientes los años compartidos. Para ella, siempre habría faltado tiempo.

“No importa cuántos años haya tenido con él, siempre hubiera querido más”, añadió.

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La cercanía entre la boda y la muerte hizo que esos días fueran especialmente intensos para Amie. La mujer describió esa semana como la que reunió “el mejor y peor día” de su vida: primero, Billy la acompañó hasta el altar; después, tuvo que despedirse de su compañero de tantos años.

Para Amie durante aquellos últimos días, terminó una historia marcada por la compañía, el cariño y una última misión cumplida junto a la persona con quien creció.