10 curiosidades de los gatos: datos sorprendentes para cuidar mejor a su mascota

Los gatos han ganado relevancia en los hogares debido a su capacidad de adaptarse a diferentes estilos de vida y a los múltiples beneficios que aportan como animales de compañía, muchos de los cuales han sido probados por la ciencia.

Cinco enfermedades comunes en los gatos y los síntomas a los que se debe prestar atención

Su naturaleza independiente hace que requieran menos atención constante que otras mascotas, lo que los convierte en una opción ideal para personas que viven solas, trabajan largas jornadas o residen en apartamentos.

Diversos análisis han concluido que convivir con un gato puede ayudar a reducir el estrés y la sensación de soledad. Hoy en día, los gatos son considerados miembros importantes de muchas familias y su presencia en los hogares continúa en aumento, pero hay muchos datos de estos animales que es posible que sus dueños no conozcan. Estos son algunos de ellos.

Los gatos no tienen la misma capacidad de identificar sabores que los humanos. Foto: Getty Images

Los gatos no perciben los sabores dulces: Aunque tienen la visión y la audición muy superiores a la de los humanos, el sentido del gusto está menos desarrollado, lo que se traduce en una más limitada capacidad de identificar la variedad de sabores que ofrecen los alimentos. Emiten muchos sonidos para comunicarse: El portal Experto Animal indica que los gatos pueden emitir hasta 100 vocalizaciones diferentes para comunicarse con los humanos y entre miembros de su misma especie. Su lenguaje es principalmente corporal: Los michis utilizan el lenguaje corporal para expresar sus estados de ánimo, emociones y percepciones. Tienen más huesos que los humanos: Aunque son más pequeños, poseen un mayor número de huesos que las personas. Un gato sano tiene alrededor de 230 huesos, que son 24 más que el esqueleto humano. La nariz es la huella dactilar de los gatos: Cada persona tiene una composición única en sus huellas dactilares, de manera que la identidad puede ser reconocida por esta impresión. Los gatos no tienen huellas dactilares en sus dedos, sin embargo, cada uno posee un diseño único e inigualable en el cojín de su nariz. Sus bigotes funcionan como receptores. Los bigotes de los gatos actúan como sensores de movimiento y objetos. Pueden ver en color: Aunque durante muchos años se ha creído que los gatos únicamente veían en blanco y negro, con el tiempo se ha demostrado lo contrario. Realmente, sus ojos no cuentan con las células del cono rojo, de manera que no perciben ni las tonalidades rojas ni rosas, pero sí tienen las células del cono azul y verde, lo que les permite distinguir tonalidades de azul, verde y amarillo. Ven mejor en la noche que los humanos: Los michis ven ocho veces mejor que los seres humanos cuando hay luz tenue o penumbra. Amasan a las personas porque las quieren: Cuando son adultos, los gatos amasan a las personas u objetos para expresar que están tranquilos, felices y se sienten seguros. Duermen hasta 16 horas al día: Otro dato curioso de estos felinos es que duermen muchas horas al día. Un cachorro puede hacerlo hasta 20 horas y un adulto también dedica gran parte de su día a descansar, con al menos 14 o 16 horas de sueño.

Un gato cachorro puede dormir hasta 20 horas diarias.