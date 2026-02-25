Revelan el escalafón 2026 de los mejores hospitales del mundo: el top 10 y la ubicación de Colombia

Este 25 de febrero se dio a conocer el ranking de Newsweek y Statista 2026 sobre los mejores hospitales del mundo.

“Se prevé que el número de hospitales en todo el mundo se acerque a los 216.000 este año, según la plataforma de datos global Statista. Con tantas opciones a considerar, puede resultar difícil para los pacientes y sus familias obtener una visión integral de sus opciones”, señaló Newsweek en la introducción del informe.

“La evaluación de este año incluye hospitales en 32 países: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Noruega, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos de América. Estos países fueron seleccionados utilizando múltiples criterios de comparabilidad, incluido el tamaño de la población, la esperanza de vida, el nivel de vida, la densidad hospitalaria y la disponibilidad de datos confiables”, señaló Newsweek, revista con sede en Nueva York (Estados Unidos).

Los 10 mejores hospitales del mundo

1. Mayo Clinic - Rochester (Estados Unidos), primero en las ocho mediciones realizadas.

2. Toronto General (UHN) (Canadá)

3. Cleveland Clinic (Estados Unidos)

4. Karolinska Universitetssjukhuset (Suecia): su cuarto lugar lo hace ubicar como el mejor hospital de Europa.

5. Massachusetts General Hospital (Estados Unidos)

6. The Johns Hopkins Hospital (Estados Unidos)

7. Sheba Medical Center (Israel)

8. Charité - Universitätsmedizin (Alemania)

9. Universitätsspital Zürich (Suiza)

10. Singapore General Hospital (Singapur): su décimo lugar lo hace ubicar como el mejor de Asia.

Por Colombia

Por Colombia, la mejor ubicada es la Fundación Valle de Lili, de Cali, ubicada en la posición 126. Respecto a 2025, subió 23 posiciones en el escalafón.

Los hospitales colombianos ubicados en el World’s Best Hospitals 2026 Foto: Foto de https://rankings.newsweek.com

La Fundación Santa Fe, con sede en Bogotá, fue ubicada por el estudio en la posición 212. Luego aparece el Hospital Pablo Tobón Uribe, con sede en Medellín y posición 236; y la Fundación Cardioinfantil, de Bogotá, en el lugar 243.

“La metodología 2026 amplió iteraciones anteriores del ranking, incluyendo a Filipinas y Turquía por primera vez. Además, la evaluación de este año otorga mayor peso a las métricas de calidad hospitalaria, incorpora nuevos datos de acreditación, calidad, seguridad y experiencia del paciente en múltiples países y eleva aún más el papel de PROMS (Patient-Reported Outcome Measures o Medidas de Resultados Informadas por el Paciente) a través de una mayor ponderación y una encuesta de implementación revisada”, señaló el referido medio.

El escalafón completo se puede consultar aquí