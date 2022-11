El canciller alemán pidió que no se usen armas nucleares en Ucrania; China secundó la moción.

“No es legítimo usar armas nucleares”: Alemania pide a Rusia que declare que no usará este armamento

La guerra entre Rusia y Ucrania ha venido incrementando los miedos sobre el uso de armas nucleares, lo que ha llevado a un largo y fuerte movimiento de rechazo entre la comunidad internacional, pidiendo que se solucionen los conflictos en diálogo, sin usar armas que pueden acabar con el futuro del planeta.

Ahora, a esta petición se suma Alemania, que a través de Olaf Scholz, ministro de Relaciones Exteriores alemán, quien ha insistido en el descarte del uso de armas nucleares en el conflicto con Europa, en medio de la escalada de la tensión que además de Estados Unidos también ha involucrado a Reino Unido, tras las declaratorias rusas sobre los gasoductos Nord Stream.

“No está permitido y no es legítimo usar armas nucleares en este conflicto... Apelamos a Rusia a que declare que no lo hará. Se trata de un límite que no puede sobrepasarse”, indicó Scholz en medio de un evento del Partido Socialdemócrata alemán, siendo la segunda vez que insiste en este objetivo durante el fin de semana.

Anteriormente, en medio de su gira en China, el canciller alemán afirmó, incluyendo al régimen chino, que estaban en contra del uso de armamento nuclear sobre Ucrania en medio del conflicto que inició en febrero y se ha venido alargando durante el año, aunque por el momento no se estiman vientos de paz.

“Se oponen conjuntamente al uso o amenaza del uso de armas nucleares”, fueron las palabras que sellaron el acuerdo entre China y Alemania sobre las armas letales mencionadas, haciendo también un llamado a toda la comunidad internacional para que se eviten el armamento.

Con respecto a los resultados de la reunión en China, Scholz indicó que se había trabajado en fortalecer las relaciones económicas. “Tenemos un plan claro y lo estamos siguiendo. Y eso significa diversificar con todos los países con los que comerciamos, especialmente, por supuesto, con un país tan grande y que tiene una parte tan grande de la economía mundial”, indicó el canciller alemán.

¿Bomba sucia? OIEA comienza inspección en Ucrania

En medio de los múltiples señalamientos entre Ucrania y Rusia por la existencia y amenaza de empleo de una supuesta ‘bomba sucia’ en el marco de las confrontaciones que se vienen presentando en esa zona del mundo desde el pasado 24 de febrero, este lunes se confirmó que funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, iniciaron una inspección en Ucrania en busca de rastros o pistas que permitan evidenciar la existencia de la denunciada arma.

La noticia del inicio de las actividades del referido organismo adscrito a la ONU, se reveló a través de un comunicado dado a conocer este lunes por parte de la OIEA, aduciendo que “pronto concluirán” las acciones que se centran en dos localizaciones al interior de referido territorio.

Sobre la referida ‘bomba sucia’, expertos han advertido que se trata de un dispositivo que contiene una importante carga radiactiva o biológica que podría representar gran daño en caso de ser usada.

Si bien Moscú advierte que Kiev podría usar dicha arma en contra de su propia población para aumentar el nivel del conflicto, desde Kiev se ha señalado a Rusia de querer emplear dicho argumento con el fin de poder justificar el uso de armas de mayor envergadura, más precisamente armas nucleares.

Según Kiev, el interés del Kremlin por poder justificar el uso de sus armas nucleares, responde a la búsqueda del régimen de Vladimir Putin por contrarrestar los recientes traspiés que ha sufrido su Ejército en Ucrania, por cuenta de la contraofensiva de las tropas de la resistencia.