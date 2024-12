El ‘gota a gota’ rebosa el límite de la delincuencia. Juan Diego Alvira habló con uno de estos usureros, la única opción de miles para sobrevivir

“Es que le voy a amarrar a su mamá, le voy a amarrar a su papá y si no nos paga, ya sabe qué le pasa”: esta es la manera en que un cobradiario asusta a sus víctimas para que les paguen la deuda con los intereses incluidos.

Ellos le dijeron a Juan Diego Alvira que lo llaman cobros “coercitivos”. “Si mañana no me trae esa gran p… plata le parto esa cabeza y le doy cuchillo”, se escucha en otra llamada grabada por las autoridades a uno de estos delincuentes que se aprovechan de su dinero y de su capacidad de amedrentar a la víctima.

Juan Diego Alvira entrevistó a un hombre que se dedicaba al préstamo del gota a gota. Contó que, por ejemplo, él prestaba un millón de pesos y cobraba cuotas de 40.000 pesos diarios. “Pero si se me cuelga ya mañana vengo por 80″, le dijo a Juan Diego este cobrador, que relata la forma en que quienes se cuelgan terminan viviendo un infierno, especialmente aquellos que están dedicados a las ventas callejeras y que no tienen certeza de cuánto pueden ser los ingresos diarios.

El director del Centro de Pensamiento Futuros Urbanos, Ómar Oróstegui, dijo que ellos no recurren a Datacrédito, sino que “utilizan la violencia y la intimidación” y advirtió que hoy en día las autoridades no tienen un registro discriminado de cuántas personas terminan con lesiones personales por no estar al día con algún gota a gota.