Así se puede aumentar el puntaje para pedir un crédito en Colombia

No todas las personas pueden acceder a un crédito, pero sí actuar de determinada forma antes de volver a intentarlo, solicitarlo por primera vez o crear un nuevo préstamo.

En el mundo de las finanzas, los créditos son una de las modalidades más apetecidas, puesto que a través de estos se puede construir proyectos, cumplir metas o hacer realidad sueños. Sin embargo, no todas las entidades bancarias brindan el mismo cupo crediticio, al igual que tampoco es posible para todas las personas acceder a uno de ellos.

Los expertos llaman a las personas como acreedoras, es decir, aquellas que se sumergen en la operación financiera.

De acuerdo con economipedia, hay casos en los que se necesita tanto del acreedor que va a acceder al préstamo, como también de un deudor “quien a partir de ese momento, garantiza al acreedor que retornará esta cantidad solicitada en el tiempo previamente estipulado más una cantidad adicional, llamada intereses”.

En Colombia, en el primer trimestre 2022, Banca de Oportunidades reportó que más del 90 % de la población adulta del país tenía por lo menos un registro con un producto en el sistema financiero.

Por lo general, los créditos se dan bajo diferentes parámetros y uno de ellos es el puntaje. Valora Analitik comparte que cuando una persona se dirige a una entidad financiera para solicitar el préstamo, se realiza la revisión del llamado ‘puntaje crediticio’.

Para ello, los asesores tienen en cuenta diversos aspectos los cuales pueden aportar o repercutir hacia el que sería el acreedor. En ese sentido, es necesario aumentar dicho puntaje y evitar que a la hora de solicitar un crédito, la respuesta sea negativa.

¿Cómo aumentar el puntaje crediticio?

Existe el imaginario de que por tener un préstamo ya no es posible acceder a otro, pero hay entidades que analizan el comportamiento de pago y cumplimiento del anterior crédito y eso puede ser un punto a favor.

Por su parte, Alfredo Barragán, especialista en banca de la Universidad de Los Andes, considera en el citado portal que la experiencia crediticia es sinónimo de acumulación de puntos. No obstante, “no basta con tener el crédito, sino que hay que tenerlo bien administrado, con pagos a tiempo y un registro que revele un buen y regular comportamiento con la obligación”, agrega.

Por otro lado, la bancarización también influye en la acumulación de puntos. El blog financiero Cobis comparte que dar uso a canales bancarios es beneficioso no solo para las personas o las empresas, a su vez para el sistema económico general del país. A mayor uso, más accesibilidad para los demás.

Por lo tanto, tener una cuenta, así sea de ahorros básica, es una buena opción para agrupar y aumentar el puntaje crediticio, ya que las entidades tienen registro de la entrada y salida de dinero que el solicitante tiene.

Asimismo, debe ser un hábito pagar oportunamente. Es decir, evitar los reportes por no cumplimiento de pago de cualquier índole: factura de servicios públicos, arriendo, telefonía celular, matrículas estudiantiles, multas, cuota de manejo, entre otros.

Al tener reportes negativos en centrales de riesgo es complicado que aumenten los puntos crediticios. Saber más, Ser más detalla que “la información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información”.

En cuanto a la información de carácter negativo, la ley colombiana dice que si no se cancela la obligación permanece el reporte por el doble de tiempo que estuvo en mora, siempre y cuando no sobrepase los dos años de no pago.

Luego de dos o más años, la permanencia del reporte puede ser hasta de cuatro años. Así que los puntos crediticios no suman.

Por último, Valora Analitik indica que tener un sitio de vivienda fijo, propio o en arriendo, en el que se demuestre que hay un comportamiento óptimo de pago de facturas de servicios públicos, también puede influir en el porcentaje crediticio de manera favorable.