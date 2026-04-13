Finanzas
Datacrédito: cuánto tarda en desaparecer un reporte negativo en la entidad en 2026
Miles de personas están reportadas en la entidad.
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13 de abril de 2026, 6:01 p. m.
Un mal reporte en centrales de riesgo puede cerrar muchas puertas ante los bancos y demás entidades financieras. Foto: Getty Images
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