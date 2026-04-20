ECONOMÍA
Así funcionan los subsidios por $147.000 millones para el crédito agrario
La medida busca beneficiar a campesinos y pequeños productores con créditos más asequibles y apoyo a la inversión.
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20 de abril de 2026, 8:02 p. m.
La medida busca beneficiar a campesinos y pequeños productores Foto: Finagro - API
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