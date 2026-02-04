Crédito

Qué opciones reales existen para que los reportados accedan a un crédito en 2026

La libranza se consolida como la principal alternativa para personas con reportes negativos.

Redacción Economía
4 de febrero de 2026, 4:03 p. m.
Consultar el historial crediticio es clave antes de solicitar un préstamo.
Consultar el historial crediticio es clave antes de solicitar un préstamo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tener un nombre en las centrales de riesgo como Datacrédito suele convertirse en un obstáculo importante para quien necesita financiación.

Que una persona aparezca con un reporte negativo por mora prolongada, incumplimiento de obligaciones o deudas pendientes hace que muchos bancos tradicionales reduzcan sus opciones de crédito o las condicionen a requisitos estrictos.

Sin embargo, en 2026 existen instituciones financieras y productos específicos que permiten acceder a préstamos incluso si el historial crediticio está deteriorado.

Una de las vías más extendidas es el crédito por libranza. Esta modalidad se caracteriza porque las cuotas se descuentan directamente de la nómina o de la mesada pensional del solicitante. Al reducir el riesgo de incumplimiento para el banco, se convierte en una herramienta útil para personas con historial negativo.

Entre las entidades que han implementado productos bajo este esquema están:

Banco de Bogotá: ofrece crédito por libranza sin la necesidad de un codeudor, con montos que pueden alcanzar cifras considerables dependiendo de la relación con el empleador y la capacidad de pago del solicitante.

BBVA Colombia: tiene opciones de libranza con plazos largos y montos desde cifras accesibles, pensadas para empleados formales y pensionados.

Banco Finandina: permite créditos sin codeudor mediante esta modalidad, también en función de la estabilidad laboral o pensional.

Banco AV Villas: mantiene productos de libranza accesibles para empleados cuyos empleadores tienen convenio con la entidad.

Crédito digital en alza: los costos detrás de los préstamos de hasta $25 millones en Nequi

Estas opciones se sostienen en la lógica de que el descuento automático de la cuota al salario o pensión reduce la probabilidad de mora, lo que compensa en parte el mayor riesgo asociado a un historial negativo.

Las estafas con aplicaciones de crédito digitales aumentan y especialistas revelan cómo reconocerlas.
Empleados formales y pensionados concentran la mayor oferta de préstamos por libranza. Foto: Getty Images

Además de los bancos tradicionales, fintech y plataformas digitales constituyen alternativas para reportados con necesidades de montos más pequeños o plazos cortos.

Empresas como RapiCredit o Solventa ofrecen préstamos rápidos con menos requisitos formales, aunque suelen aplicar tasas de interés más altas debido al mayor riesgo asumido por el prestamista.

Para quienes enfrentan dificultades por estar reportados, consultar previamente su situación en Datacrédito y analizar opciones de productos como la libranza o créditos digitales puede ser clave antes de solicitar un préstamo.

¿Por qué el gota a gota se volvió clave para la economía popular en Medellín?

También es fundamental verificar que el descuento por libranza o el método de pago propuesto se ajuste a la capacidad de ingresos actual del solicitante.

Noticias Destacadas