Los factores que impulsaron el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Podrían seguir subiendo

La más reciente reunión de la junta directiva del Banco de la República sorprendió al país. Aun sin conocerse los datos de inflación de enero, en una votación dividida, decidió aumentar las tasas de referencia en 100 puntos básicos, de 9,25 % a 10,25 %.

Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos, quedan en 10,25 %

El anuncio sorprendió a los analistas y contrastó con las expectativas del mercado. En la encuesta de Anif sobre la tasa de intervención de enero, 12 de los 19 analistas consultados anticipaban un incremento de 50 puntos básicos, mientras que solo BBVA Research acertó el aumento de 100 puntos básicos.

Según el comunicado del Banco de la República, la inflación total en diciembre se ubicó en 5,1 % levemente inferior a la observada a finales de 2024 (5,2 %). La inflación básica, sin alimentos ni regulados, repuntó de 4,85 a 5,02 % entre noviembre y diciembre.

Junta directiva Banco de la República: arriba, de izquierda a derecha: Leonardo Villar, César Giraldo, Germán Ávila y Mauricio Villamizar. Abajo, en el mismo orden, Olga Lucía Acosta, Bibiana Taboada y Laura Moisá.

“Las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. En el caso de los analistas, las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4,6 % a 6,4 % para fin de 2026 y de 3,8 % a 4,8 % para fin de 2027. Las expectativas obtenidas a partir de los mercados de deuda también aumentaron, y se ubican sobre el 6 % en el horizonte de dos años”, señaló el banco central tras el incremento de tasas.

Para Anif, este aumento interrumpe un ciclo de recortes que había reducido la tasa desde 13,25 % en abril de 2023 hasta 9,25 % en enero de 2025. “La decisión representa el primer aumento en 33 meses e inicia un nuevo ciclo contractivo. La magnitud del ajuste resulta particularmente notable: un incremento de 100 puntos básicos no se observaba desde diciembre de 2022, cuando el Banco Central enfrentaba la mayor presión inflacionaria en décadas. Previamente, un aumento de tal magnitud solo había ocurrido en abril de 2003, durante el ciclo de endurecimiento monetario más fuerte registrado en lo que va del siglo”, afirma el centro de pensamiento.

Gustavo Petro presionó al Banco de la República por subir las tasas de interés: “Firmemos la convocatoria a la constituyente”

Agrega que esta decisión envía señales importantes en múltiples dimensiones. “Por un lado, confirma la autonomía del Banco de la República para tomar decisiones técnicas orientadas a controlar la inflación. Por otro lado, demuestra su disposición de actuar con mayor contundencia que la anticipada por el mercado para anclar las expectativas inflacionarias, evitando recurrir a una tasa terminal aún más elevada en el futuro. Además, indica que el ciclo contractivo apenas comienza, dado el repunte inflacionario previsto para los primeros meses de 2026 derivado del incremento del salario mínimo de 23 %, el mayor en la historia reciente del país”.

De acuerdo con Anif, tres factores motivaron el incremento de tasa de interés en enero. A la aceleración de la inflación básica (sin alimentos ni regulados) y a que las expectativas de inflación se revisaron significativamente al alza por presiones derivadas del aumento del salario mínimo, se suma el deterioro de la cuenta corriente (que el Banco de la República estima alcanzará un déficit de 2,4 % del PIB en 2025), sumado a la mayor incertidumbre geopolítica y comercial, que ha afectado negativamente la percepción de riesgo soberano.

“Aunque la medida resulta impopular al incrementar los costos de financiamiento para hogares y empresas, moderando el consumo y la inversión en el corto plazo, la junta directiva del Banco de la República busca reafirmar su compromiso inequívoco con la convergencia hacia la meta de inflación. Esta determinación subraya la prioridad institucional de preservar el poder adquisitivo de los colombianos por encima de consideraciones políticas de corto plazo”, señala Anif.

Leonardo Villar señaló que las estimaciones del equipo técnico sitúan la inflación en 6,3 % al cierre del año. Foto: Fotos / SEMANA

Por su parte, un análisis del Banco Popular señala que el descalce en las expectativas de la inflación hacia el futuro es una respuesta al fuerte incremento de salario mínimo que se estableció en 23,7 %, que se espera se vea reflejado en mayor presión para la demanda interna y mayores niveles de inflación.

En la rueda de prensa, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló que las estimaciones del equipo técnico sitúan la inflación en 6,3 % al cierre del año. Asimismo, calificó la medida adoptada como impopular pero necesaria para preservar el poder adquisitivo de los colombianos.

Villar defendió el aumento de 100 puntos básicos en la tasa de política monetaria como un mecanismo para sostener la credibilidad en la meta de inflación de 3 %. “Recordó que la medida busca fortalecer la política económica en el mediano y largo plazo, reducir los costos de endeudamiento del gobierno —que han subido 200 puntos básicos en los rendimientos de los bonos públicos— y evitar que incrementos salariales como el de 2026, similares a los observados entre 1970 y 1992, se diluyan en presiones inflacionarias”, dijo el Banco Popular.

Choque de conceptos: Leonardo Villar, gerente de BanRepública, y Germán Ávila, minHacienda. ¿En qué difieren?

Calificó como “tranquilizador” que la mayoría de la junta directiva mantenga “un elevado grado de independencia y privilegie decisiones de política monetaria que han demostrado ser efectivas en el pasado para contener la inflación. Esto es fundamental para evitar que el país vuelva a enfrentar niveles superiores al 10 %, como ocurrió entre 2022 y 2023”.

El Grupo Cibest señaló en un informe que el ajuste de 100 puntos básicos reafirma “contundentemente” el compromiso del Banco con la convergencia de la inflación hacia la meta en el mediano plazo y con la estabilidad macroeconómica. También, agrega, deja claro que el ciclo de política monetaria aún no ha concluido y que la evolución futura de la tasa seguirá dependiendo de la dinámica de la inflación, de las expectativas y de la materialización de los riesgos identificados, tanto internos como externos. “En este escenario, prevemos que los riesgos alcistas para la inflación respaldan un ciclo de ajuste en 2026, con una tasa que aumentaría hasta el 11,00 %”.

El Banco Popular fue más allá en sus proyecciones: “Estimamos que la tasa repo en términos reales deberá ubicarse en niveles similares a los observados a comienzos de 2024, lo que implica alcanzar una tasa nominal cercana al 5 % en 2026. Por esta razón, y pese a la sorpresa en la primera reunión del año, mantenemos nuestra expectativa de que la tasa de intervención debería llegar a 11,75 % en el presente ciclo alcista”.