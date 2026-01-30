Datacrédito: el número que muchos ignoran y que puede cambiarles la vida financiera

En Colombia, miles de personas solicitan un crédito sin saber que ya tienen una respuesta escrita antes de llegar al banco. No está en una carta, ni en una llamada, ni en un correo electrónico.

Está en un número. Un puntaje que, para bien o para mal, define si una persona puede acceder a una tarjeta, comprar un celular a cuotas, arrendar un apartamento o incluso financiar un proyecto personal. Ese sistema se llama Datacrédito y, aunque hace parte de la vida financiera del país desde hace años, sigue siendo desconocido para una gran parte de los ciudadanos.

“El historial crediticio es la carta de presentación que tienen las personas hacia su futuro financiero”, explica Jacob Sandberg, vicepresidente de Mi Datacrédito. “Es la forma en la que los bancos y las entidades entienden cómo ha sido el comportamiento de pago de cada ciudadano”, señala.

Lejos del imaginario popular, Datacrédito no es una lista negra ni un registro exclusivo de deudores. Se trata de una central de información crediticia que recibe datos de bancos, comercios, cooperativas, empresas de telecomunicaciones y otras entidades que otorgan productos financieros.

DataCrédito Experian y el mapa del nuevo sistema financiero

Con esa información se construye el reporte crediticio y, a partir de distintos algoritmos, se calcula el puntaje que identifica el nivel de riesgo de cada usuario.

¿Qué es realmente Datacrédito?

Datacrédito, operado por Experian, recopila y organiza la información relacionada con el comportamiento financiero de los ciudadanos. Allí se registran créditos, tarjetas, planes de telefonía, compras financiadas y el cumplimiento o incumplimiento de esas obligaciones.

Toda esta información puede consultarse directamente por los ciudadanos a través de la plataforma oficial Mi Datacrédito, donde cada persona tiene acceso a su reporte, su puntaje y el detalle de sus obligaciones activas.

El puntaje crediticio en Colombia va desde 150 hasta 999 puntos. No existe, técnicamente, un “mal puntaje”, pero entre más alto sea, mayor es la probabilidad de que las entidades financieras perciban al usuario como alguien con menor riesgo al momento de otorgar un crédito.

El mito del reporte negativo

Uno de los temores más comunes entre los colombianos es “estar reportado”. Sin embargo, el concepto de reporte negativo suele estar mal entendido.

“No existen personas malas en Datacrédito, sino situaciones particulares”, explica Sandberg. “La ley establece unos tiempos claros, y lo más importante es que las personas entiendan que ponerse al día siempre es el primer paso”.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando una persona entra en mora, la información negativa permanece el doble del tiempo que duró la mora, con un máximo de cuatro años, una vez la deuda ha sido saldada. Este procedimiento está regulado por la Ley de Habeas Data financiero.

Contrario a lo que muchos creen, Datacrédito no se alimenta principalmente de información negativa. Según datos de la propia entidad, el 93 % de la información registrada es positiva, es decir, corresponde a pagos cumplidos y obligaciones al día.

Ese historial positivo es, precisamente, el que permite construir confianza frente al sistema financiero.

Entender el reporte evita sorpresas al pedir crédito. Foto: Suministrada por DataCrédito Experian

El problema: muchos no saben dónde están parados

Uno de los mayores errores de los usuarios no es deber, sino no saber que deben. O peor aún: no saber cómo están reportados.

“Si una persona quiere mejorar su situación financiera, lo primero que debe hacer es entender dónde está ubicada”, afirma el vicepresidente de Mi Datacrédito. “Conocer su radiografía crediticia es clave para poder tomar decisiones”.

Actualmente, más de 10 millones de colombianos están registrados en Mi Datacrédito, y más de un millón de personas usan activamente la aplicación, lo que demuestra un creciente interés por entender el historial crediticio y no dejarlo en manos del azar.

Aun así, miles de ciudadanos siguen descubriendo su reporte solo cuando reciben un “no” como respuesta del banco.

Cuando un número define oportunidades

El impacto del historial crediticio va más allá de los préstamos. Un reporte negativo puede cerrar puertas en procesos de arrendamiento, compras a cuotas o incluso en trámites cotidianos que requieren validación financiera.

Por eso, entender cómo funciona Datacrédito se ha convertido en una herramienta de educación financiera, especialmente en un país donde el acceso al crédito es una de las principales vías para mejorar la calidad de vida.

No se trata únicamente de pagar, sino de construir una relación responsable con el sistema financiero.

Una feria para entender y corregir

En medio de ese desconocimiento, Mi Datacrédito realizará un espacio pedagógico para acercar esta información a los ciudadanos. La Feria Mi Datacrédito se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en Corferias (Bogotá).

Será un evento gratuito donde las personas podrán consultar su puntaje sin costo, entender qué significa y recibir orientación personalizada. Además, contarán con la participación de más del 80 % de los aliados del sistema, con asesoría directa para resolver dudas y buscar alternativas que permitan mejorar la situación financiera.

El crédito no solo depende del ingreso, sino del comportamiento. Foto: Getty Images

Educación financiera, el verdadero objetivo

Más allá de reportes y cifras, el objetivo de Datacrédito no es castigar, sino educar.

“Lo que buscamos es acompañar a los ciudadanos para que entiendan su historia crediticia, hablen con los aliados y encuentren caminos reales para mejorar su situación financiera”, señala Sandberg.

Esa transformación apunta a que las personas dejen de ver el crédito como una amenaza y comiencen a entenderlo como una herramienta que exige responsabilidad, información y seguimiento.

Un sistema que no se ve, pero pesa

Datacrédito no aparece en los extractos bancarios ni cobra intereses, pero influye silenciosamente en decisiones clave de la vida cotidiana. Ignorarlo no lo hace desaparecer. Entenderlo, en cambio, puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse estancado financieramente.

En un país donde el acceso al crédito sigue siendo determinante para emprender, estudiar o invertir, conocer el historial crediticio dejó de ser opcional. Hoy, más que nunca, ese número habla por las personas incluso antes de que ellas puedan hacerlo.