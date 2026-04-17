Jóvenes quieren leer, pero no siempre pueden: las barreras que persisten en la Latinoamérica

El interés por la lectura en Iberoamérica está creciendo, especialmente entre los jóvenes, pero el acceso a los libros sigue siendo una barrera estructural en varios países de Latinoamérica. Así lo evidencian datos recientes analizados por Buscalibre, en el marco del Mes del Libro.

Según un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el 57,93 % de los jóvenes entre 10 y 22 años se considera lector habitual o frecuente, lo que confirma una base sólida de interés.

Sin embargo, este entusiasmo convive con limitaciones importantes: la falta de tiempo (43,55 %) y las dificultades de concentración (29,42 %) figuran entre los principales obstáculos.

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A esto se suma un problema de acceso. Solo el 30,71 % de los jóvenes utiliza bibliotecas públicas y cerca del 9 % afirma no tener libros disponibles. Esta situación se agrava en zonas donde la oferta editorial es limitada, lo que dificulta la consolidación del hábito lector.

“Hoy vemos una generación que sí quiere leer, pero que enfrenta barreras importantes para hacerlo de manera constante”, explicó Juan José Daza, Director Regional de Buscalibre, quien señaló que el reto no es solo incentivar la lectura, sino garantizar su disponibilidad en todos los territorios.

En paralelo, los hábitos están cambiando. El 90 % de los jóvenes usa dispositivos tecnológicos para leer, principalmente el celular, aunque el consumo intensivo de redes sociales también compite por su atención.

Incluso, prácticas como la descarga ilegal de libros, que alcanza el 63,55 %, reflejan tanto la transformación digital como los retos para la industria editorial.

Plataformas como Buscalibre buscan cerrar brechas mediante la ampliación de su catálogo que supera los 5 millones de títulos y la distribución en países como Colombia, México, Perú, Ecuador y España.

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Además, tendencias como el auge de la ficción juvenil, el romance contemporáneo y los libros de desarrollo personal están redefiniendo el mercado. El interés por leer existe, pero el desafío sigue siendo garantizar que los libros estén al alcance de todos.