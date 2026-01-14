Datacrédito Experian

DataCrédito Experian y el mapa del nuevo sistema financiero

El país se prepara para una gestión más abierta y segura de la información.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Javier Andrés Pineda Rangel

14 de enero de 2026, 5:13 p. m.
La confianza de los usuarios será determinante para que el modelo se consolide.
La confianza de los usuarios será determinante para que el modelo se consolide. Foto: El País

Colombia está entrando en una nueva etapa en su sistema financiero, la de las Finanzas Abiertas u Open Finance, un modelo que cambia la forma en la que circula la información de los ciudadanos y que promete transformar desde el crédito y la inclusión financiera.

Sin embargo, el país todavía camina con cautela, la mayoría de las personas no sabe qué es, pero cuando entiende los beneficios, se empieza a abrir una nueva puerta.

Open Finance es un esquema en el que los usuarios pueden autorizar de forma segura y controlada que distintas entidades accedan a su información financiera para ofrecerles productos más acordes a su realidad.

Cometer este simple error al retirar dinero en un cajero automático podría hacer que criminales despojen sus cuentas bancarias

En lugar de que cada banco o fintech tenga una visión fragmentada del cliente, el sistema permite una lectura más completa de sus ingresos, gastos y comportamiento financiero, siempre bajo consentimiento.

Macroeconomía

Canasta familiar de 2026 sufrirá fuerte impacto por inflación de 2025 y alza del salario mínimo, alerta Anif

Macroeconomía

Dólar continúa el desplome en Colombia este 14 de enero: llegó a mínimos de hace 5 años

Macroeconomía

Los efectos de la desindexación de VIS al salario mínimo: golpe para constructoras

Macroeconomía

Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

Macroeconomía

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

Macroeconomía

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

Macroeconomía

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Empresas

Redeban apuesta por las finanzas abiertas para crecer en el país

Macroeconomía

“El ecosistema fintech colombiano es el tercero más grande de América Latina”: Gabriel Santos

Empresas

Banco W y Belvo anuncian su nueva alianza por la inclusión financiera

El primer obstáculo es el desconocimiento. Según la encuesta aplicada a 1.000 colombianos mayores de 18 años, solo el 31% ha escuchado el término Open Finance, mientras que el 56% nunca lo ha oído y otro 13% no está seguro de qué se trata.

Incluso entre jóvenes y trabajadores formales, el nivel de familiaridad sigue siendo bajo. Esto revela que el reto no es tecnológico, sino pedagógico y de confianza.

Pero cuando el modelo se explica, el panorama cambia. El 49% de los colombianos estaría dispuesto a compartir sus datos si eso le permite acceder a productos financieros que hoy no tiene, como créditos o mejores condiciones de financiación.

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

Si el beneficio es recibir recomendaciones para mejorar su historial crediticio, la cifra sube al 52%, lo que muestra que el incentivo más fuerte no es abstracto, es mejorar el bolsillo y el acceso al sistema financiero.

La Supersociedades ha avanzado en la comparación y la divulgación de información no financiera, abordando la sostenibilidad ambiental, reputacional y de gobierno corporativo.
La protección de los datos es uno de los principales retos del sistema. Foto: ADOBE STOCK

Aquí es donde entra el concepto de “justo intercambio de valor”, que atraviesa todo el modelo. Los datos solo fluyen si el usuario siente que gana algo concreto. De hecho, los beneficios más valorados son mejores condiciones financieras (44%), ahorro de tiempo en trámites (43%) y acceso más fácil al crédito (42%).

Sin embargo, la confianza es frágil. El 62% teme que sus datos se usen para fines distintos a los autorizados, el 60% se preocupa por recibir ofertas no deseadas y el 56% menciona los ciberataques como un riesgo clave. Por eso, la seguridad, el cifrado y la posibilidad de revocar permisos no son detalles técnicos, son condiciones básicas para que Open Finance funcione.

En este ecosistema, DataCrédito Experian juega un papel central. Para los usuarios, las empresas que administran información crediticia como esta generan niveles de confianza cercanos a los de los bancos tradicionales, 48% de los encuestados las considera confiables o muy confiables, frente al 51% de los bancos . Esa reputación es clave para que el modelo escale.

Bolsillos programados: ¿los nuevos reyes de las finanzas personales?

Del lado de las empresas, el movimiento ya comenzó. Más del 50% de las organizaciones financieras en Colombia está en etapas de implementación, operación o escalamiento de Open Finance, lo que indica que el sistema no es una promesa lejana, sino una realidad en construcción.

Las prioridades son claras, la verificación de ingresos, evaluación de flujo de caja y personalización de productos, especialmente para independientes, microempresas y personas no bancarizadas.

Más de Macroeconomía

Es posible que el Gobierno tenga que recortar gastos en 2026, ya que no contará con los $16 billones de la reforma tributaria.

DataCrédito Experian y el mapa del nuevo sistema financiero

De acuerdo con el análisis de Anif, en el primer semestre de 2026, la inflación se ubicará por encima del 5,1% actual.

Canasta familiar de 2026 sufrirá fuerte impacto por inflación de 2025 y alza del salario mínimo, alerta Anif

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar continúa el desplome en Colombia este 14 de enero: llegó a mínimos de hace 5 años

Baja ejecución presupuestal, Vivienda de interés social

Los efectos de la desindexación de VIS al salario mínimo: golpe para constructoras

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF

Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

POLAND - 2025/10/24: In this photo illustration, a The World Bank logo seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de Alquería,

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

La entidad diseñó alternativas de pago que permiten cumplir los compromisos financieros de acuerdo con la situación de cada persona.

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

100 American Dollar bills over red bar graph background. Horizontal composition with copy space. Finance concept.

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Noticias Destacadas