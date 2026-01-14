Proyecciones

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

El organismo multilateral redujo sus pronósticos de crecimiento para América Latina. Advierte que el avance del PIB global es el más bajo desde la década de 1960.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
14 de enero de 2026, 10:48 a. m.
Según la última edición del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, la economía del planeta está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre política.
Según la última edición del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, la economía del planeta está demostrando ser más resiliente de lo previsto, a pesar de las persistentes tensiones comerciales y la incertidumbre política. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Tras un año de guerras, aranceles y mucha incertidumbre política, la economía global habría terminado 2025 con un crecimiento de 2,7 %, demostrando una sorprendente resistencia a los choques que se han presentado desde la pandemia. De hecho, el Banco Mundial (BM), en su más reciente informe de proyecciones, asegura que ese ritmo de crecimiento debería mantenerse aproximadamente estable hasta 2027. Esto, teniendo en cuenta que la inflación está cediendo. Las tasas de interés están bajando y los inversionistas vuelven a mostrar señales de estar más dispuestos a asumir riesgos.

Sin embargo, si se hace un balance de la economía mundial tras los primeros 25 años de este siglo, se evidencia que el crecimiento global cada vez es más lento, lo que es insuficiente para reducir la pobreza extrema y crear empleo donde más se necesita. Si se materializan las proyecciones del BM la tasa de crecimiento promedio de esta década será la más baja desde la década de 1960.

Tsunami económico: el aumento del salario mínimo, la emergencia económica y el crecimiento de la deuda marcarán la pauta de la economía en 2026

Ese pronóstico desalentador oculta un detalle aún más inquietante: con ese ritmo de crecimiento casi todas las economías avanzadas tendrán un ingreso per cápita mayor que antes de la pandemia, pero uno de cada cuatro países en desarrollo —y más de un tercio de todas las economías de bajos ingresos— será más pobre de lo que era hace cinco años.

Para contrarrestar esos escenarios, en el Banco proponen restablecer la disciplina de la política económica. “En tiempos económicos normales, los gobiernos deberían fijar y respetar reglas sobre cuánto pueden gastar y endeudarse”, sostienen y señalan que las reglas fiscales pueden ayudar en ese propósito.

Macroeconomía

Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

Macroeconomía

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

Macroeconomía

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Macroeconomía

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

Macroeconomía

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Macroeconomía

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

Macroeconomía

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

Tecnología

La cifra aterradora del Banco Mundial: la Tierra pierde esta cantidad de agua dulce cada segundo

Confidenciales

Bogotá aseguró los recursos para la continuación del metro en 2026: el BID y el Banco Mundial le hicieron millonarios préstamos

Salud

La OMS y el Banco Mundial anuncian una coalición de líderes: este es el objetivo para la salud global

Impacto de incumplir la regla fiscal
La regla fiscal pone límites al endeudamiento y al gasto, que por ahora están suspendidos. Foto: Getty Images

Esta alerta llega en momentos en que Colombia decidió suspender su regla fiscal, empeorando así el balance de sus finanzas públicas. Esto ha generado un gran debate interno, pues se teme una disparada de la deuda y un mayor hueco fiscal.

Lo que viene

De todas maneras, en su informe Perspectivas Económicas Globales, el BM aumentó su pronóstico de crecimiento mundial tanto para el cierre de 2025, como para 2026 y 2027. Para el año pasado, inicialmente esperaban 2,3 % y ahora ven 2,7% para la actual vigencia pasó de 2,4 % a 2,6 % y para el año entrante la estimación del PIB global subió de 2,6 % a 2,7%.

La única región del mundo a la que le redujeron su proyección es América Latina, que al cierre de 2025 ya no habría crecido 2,3 %, sino 2,2 % y en 2026 el pronóstico pasó de 2,7% a 2,6 %. Esto como resultado de un menor desempeño económico de Brasil y Argentina.

Fitch Ratings advierte impacto por aumento desbordado de salario mínimo en Colombia: “Los riesgos para el crecimiento han aumentado”

En el caso de Colombia, hubo una leve mejora en la expectativa de crecimiento de cierre de 2025 de 2,5 % a 2,6 %, pero una baja frente a 2026 y 2027. Este año el PIB ya no avanzaría 2,7% si no 2,6 % y el entrante bajaría de 2,9% a 2,8 %.

En el BM creen que la economía nacional seguirá respaldada por un consumo resiliente y una recuperación gradual de la inversión privada, a medida que la inflación converge al rango meta y continúa la flexibilización monetaria. “No obstante, la incertidumbre en materia de política sigue nublando el panorama y moderando el crecimiento de la inversión”, advierten.

Rear view of young man walking towards detour on red background
La incertidumbre política y económica del país sigue nublando el panorama y moderando el crecimiento de la inversión. Foto: Getty Images

También señalan que el déficit de la cuenta corriente (que es la diferencia entre las divisas que entran y salen del país por todo concepto) se amplió en 2025, en medio de una fuerte demanda de importaciones, pero esperan que se estabilice en niveles algo superiores a los del período prepandemia. Igualmente, anticipan un incremento del déficit fiscal, aunque con una reducción gradual, condicionada a la implementación de esfuerzos de consolidación fiscal.

Más de Macroeconomía

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF

Dólar a la baja en Colombia: precio oficial en casas de cambio para este 14 de enero

POLAND - 2025/10/24: In this photo illustration, a The World Bank logo seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Mientras el Banco Mundial pide disciplina, Colombia se aleja de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas

Carlos Enrique Cavelier, coordinador de sueños de Alquería,

El empresario que salió en defensa de soñar en grande

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

La entidad diseñó alternativas de pago que permiten cumplir los compromisos financieros de acuerdo con la situación de cada persona.

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

100 American Dollar bills over red bar graph background. Horizontal composition with copy space. Finance concept.

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

GRAN FORO COLOMBIA 2025

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

Dinero / Billetes Colombia

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

1

¿Cuándo se debe afiliar a empleadas domésticas a seguridad social completa? Esto dice la ley

Solo los contratos que cumplen un año o más sin ajuste podrán recibir el aumento autorizado a partir de noviembre.

Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

Noticias Destacadas