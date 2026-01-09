Proyecciones

Estas son las proyecciones del comportamiento de la economía para 2026

Pese a la incertidumbre electoral y fiscal, este año el PIB tendría una leve mejora frente a 2025. La inflación volvería a subir, el dólar rondaría los 4.000 pesos y el petróleo no jugaría a favor del país.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 4:34 a. m.
CONVENCIONES: crecimiento (variación % del PIB real anual), inflación (variación % fin de año), dólar (TRM promedio año en pesos), tasa de interés de intervención (% fin de año), petróleo (barril Brent promedio año en dólares), n. d. (no disponible). FUENTE: sondeo con cada entidad. *Proyecciones realizadas antes de conocerse el alza del salario mínimo para 2026.

