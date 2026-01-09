Estas son las proyecciones del comportamiento de la economía para 2026

Así están los principales indicadores de la economía para el 2026.

Todas las entidades calcularon sus proyecciones para el 2026.

En promedio, el crecimiento estaría por encima de los 2.7 puntos porcentaules.

Se espera que el dólar llegue a casi 4.000 pesos durante el año.

CONVENCIONES: crecimiento (variación % del PIB real anual), inflación (variación % fin de año), dólar (TRM promedio año en pesos), tasa de interés de intervención (% fin de año), petróleo (barril Brent promedio año en dólares), n. d. (no disponible). FUENTE: sondeo con cada entidad. *Proyecciones realizadas antes de conocerse el alza del salario mínimo para 2026.