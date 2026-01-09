Prográmese para Moneycon, el festival que enseña sobre finanzas personales e inversiones a los colombianos

¿Cómo surge la idea de Moneycon?

CAROLINA PINEDA JARAMILLO: Surge de una necesidad muy clara: las finanzas siempre se han visto como algo ajeno, casi un tabú, reservado para expertos. Cuando iniciamos Mis Propias Finanzas, entendimos que eso no era cierto porque todos tomamos decisiones financieras todos los días y nadie nos enseña cómo hacerlo bien.

Carolina Pineda Jaramillo, cofundadora de Mis Propias Finanzas. Foto: Mis Propias Finanzas - API

¿Qué brechas busca cerrar el festival?

C.P.: La principal brecha es la falta de educación financiera desde edades tempranas. No se enseña ni en el colegio ni en la universidad, por eso muchas personas aprenden tarde. Moneycon permite que cualquier persona, incluso sin conocimientos previos, se acerque a estos temas de forma práctica. Además, este año lanzaremos un libro de finanzas para niños, porque romper ese ciclo desde la infancia es fundamental. La educación financiera no puede seguir llegando tarde.

¿Cómo miden el impacto real del evento?

C.P.: El impacto se refleja en el comportamiento. En la primera edición asistieron más de 7.000 personas de manera presencial y 2.000 virtuales, y muchos asistentes hicieron su primera inversión tras el evento. Hoy contamos con más de 10.000 inversionistas activos y cerca de 60.000 usuarios en nuestra plataforma, un crecimiento impulsado en gran parte por la confianza que genera el festival.

Moneycon también aborda productividad y mentalidad. ¿Por qué es clave ese enfoque?

C.P.: Porque las finanzas no son solo números. Creemos que el 80 por ciento de ser un buen inversionista tiene que ver con la mentalidad, los hábitos y el manejo de las emociones. Cuando una persona organiza sus finanzas, también empieza a ordenar otros aspectos de su vida. Por eso incluimos contenidos sobre productividad y bienestar.

Y parte de esa filosofía se evidencia en los speakers.

C.P.: Así es. En esta edición contaremos con la participación de Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda; Andrés Bilbao, cofundador de Rappi; Saifedean Ammous, que en nuestra opinión es el mejor economista del mundo; Álvaro Rodríguez y Laura Tobón, hablando sobre emprendimiento y finanzas personales, e Isabella Espinosa, fundadora de Baobab. Esos son algunos de los más de 160 speakers que estarán presentes en el festival.

¿Qué diferencia a Moneycon de otros eventos del sector financiero?

C.P.: Rompimos el formato tradicional. Moneycon es un festival: hay múltiples espacios simultáneos, talleres, networking, actividades para niños y una agenda flexible. Reunimos a bancos, fintechs, aseguradoras, fondos de inversión y creadores de contenido, pero con un lenguaje claro y accesible para quien empieza desde cero. Algunos de los aliados que apoyan esta edición son Bancolombia, Skandia, MPF Invest, Addi, Corporación Financiera Internacional, Renault y Banco Santander Colombia.

¿Cuál es la apuesta de Moneycon a largo plazo?

C.P.: Queremos que Moneycon crezca y llegue a otras ciudades e incluso a otros países. En 2026 tendremos 165 speakers, cerca de 180 charlas y un headliner internacional como Saifedean Ammous. El objetivo es dejar un legado: una Colombia más informada, consciente y responsable con su dinero.

*Contenido elaborado con apoyo de Mis Propias Finanzas