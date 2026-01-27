Confidenciales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, culpó al Congreso de la República de haberle quitado “capacidad para pagar la deuda del país” al gobierno Petro

El jefe de la cartera política aseguró que el hundimiento de la Ley de Financiamiento fue el inicio de la crisis que, según él, venía desde los gobiernos de Santos y Duque.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 10:59 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN DIEGO CANO

En medio del debate de control político por el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, responsabilizó al Congreso de la República por el deterioro en la capacidad del Estado para atender el pago de la deuda pública y por el aumento de los costos financieros que hoy presionan el presupuesto nacional.

Bruce Mac Master no sabe de qué plata sin pagar habla Guillermo Alfonso Jaramillo: “Lo vemos muy alterado en su declaración”

Durante su intervención ante el Congreso, Benedetti aseguró que las decisiones tomadas por el Legislativo en diciembre afectaron directamente la capacidad de pago del país.

“Si se quita capacidad de pagar la deuda, crece el costo de la deuda, y eso fue lo que hizo el Congreso de la República”, afirmó el ministro, al señalar que este escenario hace inviable cumplir con las obligaciones financieras en las condiciones actuales.

Presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destrozó la reforma a la salud del Gobierno y expuso por qué sería inconveniente
Ministros Armando Benedetti y Germán Ávila
En la plenaria del Senado del Congreso de la República se lleva a cabo una sesión extraordinaria y mixta de debate de control político sobre la emergencia económica presentada por el Gobierno nacional Foto: COLPRENSA

El jefe de la cartera política sostuvo que la situación fiscal no es un fenómeno reciente y que responde a un proceso de endeudamiento acumulado durante varios gobiernos.

Confidenciales

“Armando Benedetti se ha curado de la última de las adicciones”: Roy Barreras explicó detalles de fotografía donde aparecen juntos

Confidenciales

MinDefensa habló de terrorismo, drones y lavado de activos con la SuperSociedades

Confidenciales

“Bruce Mac Master se cree el dueño de este país; los ricos se creen los dueños del país”: el varillazo del ministro de Salud al presidente de la ANDI

Confidenciales

Enrique Peñalosa lanza dura crítica contra Petro por pedir a Estados Unidos que regrese a Maduro a Venezuela: “¿Estaba bajo algún efecto?"

Confidenciales

César Lorduy hace un llamado al Gobierno Petro para lograr la estabilidad del servicio de energía en la región Caribe

Confidenciales

Katherine Miranda anuncia que demandará inscripción de candidatura de Iván Cepeda: “La ley no se tuerce”

Confidenciales

Armando Benedetti fue sorprendido con Roy Barreras: “Nada de política”

El Debate

Gobernadora del Meta contó en vivo lo que le pasó con Armando Benedetti cuando lo llamó: “¿Por qué estigmatizan?”

Política

Armando Benedetti asegura que quiere mantenerse en el Gobierno: “Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”

Política

“Creativos y espontáneos”: Gobierno Petro justificó creación de nuevos cargos en plena época electoral

Según Benedetti, este ciclo se inició en 2018, con Santos, y se profundizó en 2021, con Duque, cuando el endeudamiento “se dispara vertiginosamente” hasta generar serias dificultades en el presupuesto nacional.

Ministros Armando Benedetti y Germán Ávila
En la plenaria del Senado del Congreso de la República se lleva a cabo una sesión extraordinaria y mixta de debate de control político sobre la emergencia económica presentada por el Gobierno nacional Foto: COLPRENSA

En su exposición, el ministro advirtió que el alto nivel de intereses ha convertido la deuda en un factor de riesgo para las finanzas públicas, al punto de transformar el déficit fiscal en un “déficit de riesgo”.

En ese contexto, defendió el decreto de emergencia económica como una herramienta necesaria para enfrentar un escenario que, dijo, no puede ser negado.

Más de Confidenciales

Armando Benedetti y Roy Barreras.

“Armando Benedetti se ha curado de la última de las adicciones”: Roy Barreras explicó detalles de fotografía donde aparecen juntos

Armando Benedetti, ministro del Interior.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, culpó al Congreso de la República de haberle quitado “capacidad para pagar la deuda del país” al gobierno Petro

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

MinDefensa habló de terrorismo, drones y lavado de activos con la SuperSociedades

Bruce Mac Master y Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Bruce Mac Master se cree el dueño de este país; los ricos se creen los dueños del país”: el varillazo del ministro de Salud al presidente de la ANDI

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Enrique Peñalosa lanza dura crítica contra Petro por pedir a Estados Unidos que regrese a Maduro a Venezuela: “¿Estaba bajo algún efecto?"

César Lorduy y Gustavo Petro.

César Lorduy hace un llamado al Gobierno Petro para lograr la estabilidad del servicio de energía en la región Caribe

Katherine Miranda e Iván Cepeda.

Katherine Miranda anuncia que demandará inscripción de candidatura de Iván Cepeda: “La ley no se tuerce”

Armando Benedetti, ministro del Interior; y Roy Barreras, precandidato presidencial.

Armando Benedetti fue sorprendido con Roy Barreras: “Nada de política”

Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana, en Venecia (Italia), el 9 de septiembre de 2023

Margarita Rosa de Francisco cuenta el giro en su vida académica inspirado en el amor

PWFMKNETNBCFNIIKRDJW7Q5SHA

Pese a tormenta política por cambios en el gabinete en Cali, alcalde Alejandro Eder respaldaría a gerente de Emcali, Roger Mina

Noticias Destacadas