El ministro del Interior, Armando Benedetti, culpó al Congreso de la República de haberle quitado “capacidad para pagar la deuda del país” al gobierno Petro

En medio del debate de control político por el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, responsabilizó al Congreso de la República por el deterioro en la capacidad del Estado para atender el pago de la deuda pública y por el aumento de los costos financieros que hoy presionan el presupuesto nacional.

Durante su intervención ante el Congreso, Benedetti aseguró que las decisiones tomadas por el Legislativo en diciembre afectaron directamente la capacidad de pago del país.

“Si se quita capacidad de pagar la deuda, crece el costo de la deuda, y eso fue lo que hizo el Congreso de la República”, afirmó el ministro, al señalar que este escenario hace inviable cumplir con las obligaciones financieras en las condiciones actuales.

En la plenaria del Senado del Congreso de la República se lleva a cabo una sesión extraordinaria y mixta de debate de control político sobre la emergencia económica presentada por el Gobierno nacional Foto: COLPRENSA

El jefe de la cartera política sostuvo que la situación fiscal no es un fenómeno reciente y que responde a un proceso de endeudamiento acumulado durante varios gobiernos.

Según Benedetti, este ciclo se inició en 2018, con Santos, y se profundizó en 2021, con Duque, cuando el endeudamiento “se dispara vertiginosamente” hasta generar serias dificultades en el presupuesto nacional.

En su exposición, el ministro advirtió que el alto nivel de intereses ha convertido la deuda en un factor de riesgo para las finanzas públicas, al punto de transformar el déficit fiscal en un “déficit de riesgo”.

En ese contexto, defendió el decreto de emergencia económica como una herramienta necesaria para enfrentar un escenario que, dijo, no puede ser negado.