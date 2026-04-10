Finanzas
Reportados en Datacrédito ahora podrían acceder a préstamos con algunas entidades, tras nueva propuesta
Esto es lo que debe saber sobre la nueva iniciativa.
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10 de abril de 2026, 3:13 p. m.
Un reporte de DataCrédito es consultado por entidades para aprobar o rechazar créditos. Foto: Montaje El País: fotos de Colprensa y DataCrédito Experian
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