El crecimiento empresarial no depende solo de una buena idea, sino de la capacidad de convertirla en resultados sostenibles. Con esa premisa, Colsubsidio lidera el Campamento XPosible Crecer 2025, una iniciativa que acompaña a las MiPymes afiliadas en su proceso de expansión, fortaleciendo su estrategia y brindándoles herramientas prácticas y probadas para activar resultados rápidos.

Este programa, que llega a su tercera edición, está dirigido a empresas que ya superaron la etapa inicial y buscan escalar su modelo de negocio. A diferencia de otros espacios de formación, XPosible Crecer es un entrenamiento acelerado y personalizado según la etapa de madurez de las empresas: cada empresario trabaja sobre los retos reales de su organización y define acciones medibles para alcanzar nuevos niveles de crecimiento.

“Esto es ejecución con propósito: cada empresa sale con decisiones claras, responsables y fechas. XPosible Crecer convierte la audacia empresarial en resultados medibles”, afirma Ximena Rodríguez, jefe de Productividad y Desarrollo Empresarial de Colsubsidio. Desde su creación en 2023, el modelo ha beneficiado a más de 900 MiPymes y 1.300 empresarios afiliados, consolidándose como un referente nacional en productividad y desarrollo empresarial.

El Campamento XPosible Crecer 2025 reunirá a líderes y expertos de talla internacional como Verne Harnish, autor de Scaling Up; María Emilia Correa, cofundadora de Sistema B en Colombia; y Giuseppe Stigliano, reconocido estratega en marketing y experiencia del cliente. Las conferencias abordarán temas como escalamiento empresarial, liderazgo consciente, sostenibilidad, innovación, cultura organizacional y gestión del talento, ejes fundamentales para competir en un entorno cada vez más desafiante.

Además, los participantes accederán a talleres prácticos sobre estrategia de crecimiento, transformación digital, desarrollo del talento y liderazgo de equipos, diseñados para generar resultados inmediatos en sus operaciones. “Nuestro propósito no es solo inspirar, sino acompañar a las MiPymes en la ejecución. Queremos que cada empresa salga con un plan claro y con la confianza de saber cómo medir su progreso”, agrega Rodríguez.

El programa también promueve el aprendizaje colaborativo y el trabajo en red, generando conexiones entre empresarios, mentores y expertos que impulsan nuevas alianzas y oportunidades comerciales. “Las MiPymes que participan en XPosible Crecer no solo obtienen conocimiento, sino también herramientas probadas, redes de apoyo a través del portafolio de productividad”, puntualiza Rodríguez.