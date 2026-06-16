El Parque Nacional Natural Tayrona reabrió sus puertas este 16 de junio para visitantes nacionales y extranjeros, pero el regreso de los turistas coincide con afectaciones en la Troncal del Caribe derivadas de una operación militar en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Terror en la Troncal del Caribe tras combates del Ejército con las Autodefensas Conquistadoras

Bloqueos en la Troncal del Caribe afectan accesos al Tayrona

Tras finalizar el período de cierre temporal #RespiraTayrona, el Parque Nacional Natural Tayrona anunció la reapertura de sus servicios ecoturísticos.

Sin embargo, la medida llega en medio de una compleja situación de movilidad en el corredor vial entre Santa Marta y Palomino.

Esto ha obligado a mantener restricciones en algunos de los principales accesos terrestres al área protegida.

Aunque el Parque Nacional Natural Tayrona fue reabierto oficialmente este 16 de junio, el ingreso de visitantes continúa sujeto a restricciones.

Parques Nacionales mantiene cerrados temporalmente los accesos terrestres de Calabazo y Zaíno-Cañaveral.

La situación coincide con bloqueos reportados en la Troncal del Caribe por una operación militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Esto ha generado dificultades de movilidad en varios sectores del corredor vial entre Santa Marta y Palomino.

La situación ha generado restricciones al tránsito vehicular y dificultades para el desplazamiento de viajeros entre Santa Marta y La Guajira.

Mientras tanto, las autoridades monitorean las condiciones de seguridad y movilidad en el corredor vial que conduce a algunos de los ingresos tradicionales del parque.

Ante este panorama, Parques Nacionales mantiene habilitados los accesos por Bahía Concha, Neguanje y la vía marítima.

La entidad señaló que las medidas adoptadas buscan proteger la integridad de los visitantes, las comunidades locales y el personal encargado de la operación y conservación del área protegida.

Asimismo, buscan garantizar que la reapertura se realice bajo condiciones que permitan el desarrollo seguro de las actividades turísticas.

La reapertura del Tayrona marca además el fin de un nuevo ciclo de cierre temporal orientado a la conservación ambiental.

Una estrategia implementada periódicamente para favorecer los procesos naturales de recuperación de los ecosistemas que conforman este emblemático parque nacional.

Mientras las autoridades avanzan en la evaluación de la situación sobre la Troncal del Caribe, quienes tengan previsto visitar el Tayrona deberán verificar previamente las condiciones de acceso disponibles, especialmente si planean llegar por carretera.

El Parque Tayrona reabrió sus puertas este 16 de junio, pero las restricciones en algunos accesos y las afectaciones de movilidad en la Troncal del Caribe obligan a los visitantes a verificar las condiciones de ingreso antes de viajar. Foto: Foto suministrada a SEMANA por Parques Naturales

Debido a que las condiciones de movilidad en la Troncal del Caribe pueden variar durante las próximas horas, las autoridades recomiendan a los viajeros consultar previamente el estado de las vías y los accesos habilitados antes de emprender su recorrido hacia el parque.

Asimismo, se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales de Parques Nacionales Naturales y de las autoridades locales para evitar contratiempos durante el viaje.