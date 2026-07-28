Así reaccionaron desde el Caribe tras el anuncio de Abelardo De La Espriella de reactivar obras del Canal del Dique

Desde el sur del Atlántico, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer que desde el 8 de agosto se reactiva el proyecto del Canal del Dique que beneficia a comunidades de varios departamentos del Caribe.

El anuncio de Abelardo De La Espriella para las comunidades en el sur del Atlántico: “Vía libre”

“Acostúmbrense porque se van a aburrir de verme. Voy a vivir metido aquí en el sur resolviendo los problemas porque a mí la política que me gusta es la política de las soluciones: la del agua, las viviendas, los acueductos, la seguridad y la salud”, expresó el electo mandatario de los colombianos.

Luego de este anuncio, se conocieron varias reacciones de mandatarios del Caribe colombiano, quienes lo celebraron.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dijo que el desarrollo de este proyecto es clave para los residentes de Atlántico y Sucre, incluyendo su departamento.

“La recuperación del Canal del Dique es el sueño histórico del Caribe y una deuda que el país tiene con nuestra región desde hace décadas. Esta obra representa esperanza para miles de familias que durante años han convivido con las inundaciones, la pérdida de ecosistemas y las dificultades para desarrollar plenamente sus actividades productivas”, dijo.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció por medio de su cuenta en X y colocó su administración a disposición del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para lo que requieran.

“Qué extraordinaria noticia acabamos de recibir por parte del presidente electo @ABDELAESPRIELLA, sobre la reactivación de las obras del #CanalDelDique. Felicito especialmente a los ministros designados de Transporte y Ambiente, @elsanoguerabaq y @fabio_arjona, por dar prioridad y asumir el liderazgo de este gran megaproyecto que ayudará a restaurar los ecosistemas degradados del canal, del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y la Bahía de Cartagena, beneficiando a 1,5 millones de habitantes de 19 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre”, expresó.

El presidente de la Asamblea Departamental del Atlántico, Estéfano González Díaz Granados, se refirió a la retoma de este proyecto clave: “La recuperación del Canal del Dique no es solamente una obra de infraestructura. Es un proyecto para proteger vidas, preservar el medioambiente y garantizar un futuro más seguro para miles de familias del Caribe colombiano”.

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, celebró la noticia: “Este encuentro comienza con buenas noticias para nuestro territorio: el anuncio de destrabar el megaproyecto del Canal del Dique e invertir en las vías terciarias, una clara muestra de que las prioridades de nuestro departamento están siendo escuchadas. Estas y otras iniciativas estratégicas impulsarán el desarrollo y mejorarán la calidad de vida de todos los atlanticenses“.