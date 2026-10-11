Angie Rodríguez narra en SEMANA los episodios de violencia física y humillación que sufrió por parte de Verónica Alcocer: “Como si yo fuera una prostituta”

Angie Rodríguez confirmó que la ex primera dama Verónica Alcocer la agredió físicamente, tal como lo reveló Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, en SEMANA.

Según la catalana, Alcocer “empotró” a Rodríguez cuando fue nombrada directora del Dapre.

“Se enfadó tanto y le dijo que ella no era nadie para tener ese cargo. Que ella era una desgraciada y la zarandeó. Y tú dices: ¿por qué hace falta decir eso a alguien? Que además es un cargo público, nombrado por el presidente. Bueno, pues esa es la manera de funcionar de ella (de Verónica)“, dijo Ferrer.

Rodríguez aseguró que realmente fueron dos episodios de violencia física y verbal, y humillaciones que sufrió de parte de Alcocer.

“Eso sucedió, recién llegada al Dapre. Ejerció violencia física y verbal hacia mí. Utilizó unas palabras soeces, pordebajeándome, minimizándome, pero como si yo fuera una persona de la calle. Las palabras que utilizaba en ese momento me hicieron sentir como si yo fuera una prostituta”, expresó Rodríguez.

Rodríguez dijo que lloró luego de la agresión: “Yo le pedí a ella que me respetara, que no me tratara de esa manera. Obviamente yo tenía mucho miedo. Ella es gigante, yo soy muy chiquita. Me sentí completamente vulnerable”.

“¿Quién te va a creer? Es la palabra de ellos contra nuestra palabra. Hay una cosa terrible y es que la gente tiende a juzgarte, a señalarte", manifestó.

En un segundo episodio, la llama a la sala de juntas de la Presidencia, donde Alcocer la esperó acompañada de Luz Karime Fernández, en ese momento subdirectora del Dapre, Carolina Plata y María Paula Robledo, en su momento jurídica de la Presidencia.

“Bajo la excusa de que no le abría agenda a la jurídica para las firmas que el presidente necesitaba con urgencia, me cogió y me empezó a insultar. En ese momento, las agresiones las pude esquivar. Me pasaba la mano por la cara, pero le corría la cara”, dijo.

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Y agregó: “Me pasaba la mano por la cara para tocarte, como si quisiera cachetear, pero yo corría la cara. Había testigos y nadie hizo nada”.

Además, en su momento, Alcocer le dijo que ella era quien controlaba el Dapre: “Me hacía comentarios de que ella era la que manejaba la contratación y que no me podía meter en eso”.

Rodríguez también confirmó la versión de Ferrer en torno al pacto entre el expresidente Petro y la ex primera dama, que calificó como “criminal”.