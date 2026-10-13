“El que no funcione, lo saco… esto no es una beneficencia”: Abelardo De La Espriella sorprendió con fuerte discurso

En medio de una agenda de trabajo que lideró este martes 13 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio un discurso que no pasó desapercibido para los asistentes.

Abelardo De La Espriella definió su estrategia de seguridad en reunión de inteligencia: “Ir un paso adelante de los criminales”

Expresó de manera directa que no tolerará funcionarios que no estén a la altura del compromiso de trabajar en su Gobierno y expresó que no le temblará la mano para sacar de los cargos a quien no funcione:

“Acabar de una buena vez y para siempre con las roscas que hay en todas las dependencias del Estado colombiano. En la era del Tigre, en la Patria Milagro, se acabaron las roscas. Sin importar quién sea el dueño de esas roscas. Aquí se van a asignar con transparencia todos estos procesos. En mi Gobierno el mérito será la regla a los cargos; a las dignidades, a las responsabilidades, llegan los mejores, no los de siempre, que se sienten dueños de la administración pública y aquí hago otra advertencia: los que lleguen tienen que ser los mejores porque solamente los sostiene su trabajo. El que no funcione, lo saco sin ninguna dilación.

“Yo no vine aquí a mantener funcionarios que no funcionen. El que no funcione se va. Y yo tengo el carácter, la voluntad y la determinación para hacerlo, porque esto no es una beneficencia. Esto no es un favor, esto es servicio público y responsabilidad con el pueblo colombiano que votó por mí, 13 millones de personas me eligieron para hacer lo que estamos haciendo hoy aquí.

El presidente Abelardo De La Espriella dio la orden para acabar con las “roscas” en las entidades del Gobierno y lanzó advertencia: “El que no funcione, lo saco sin ninguna dilación, el que no funcione se va”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/IV8hQHfymx — Revista Semana (@RevistaSemana) October 13, 2026

“Quien tenga la formación la experiencia y la capacidad exigida debe poder competir en igualdad de condiciones con cualquiera. Aquí no valen las roscas, los apellidos y los intereses. Aquí todos los colombianos serán iguales en mi Gobierno. Son iguales y los vamos a tratar como tal. La Superintendencia cuenta con una lista de auxiliares previamente habilitados y clasificados de acuerdo con las condiciones exigidas para asumir procesos de distinta dimensión y complejidad. Y para estar aquí no se necesita haber votado por mí. La campaña se acabó.

“Aquí no es cuestión de ideología, es de capacidades y las capacidades no tienen color político. Así que aquí no va a haber persecución para nadie por eso, de los que vienen. El que tenga las capacidades, que entre, que lo haga bien, que sea honesto, que el Gobierno de la Patria Milagro lo va a apoyar. Aquí no se sortea la idoneidad de los aspirantes. Quienes llegan a esta instancia ya tuvieron que acreditar los requisitos correspondientes.

“El aplicativo identifica a los profesionales habilitados para cada caso. Realiza entre ellos la selección aleatoria y deja elementos de verificación que permiten establecer cómo se produjo el resultado. He querido que este ejercicio sea público y verificable. La transparencia exige que las decisiones no sólo sean correctas, sino que pueda explicarse correctamente”, concluyó el presidente sobre la elección de auxiliares de la justicia.