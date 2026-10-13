Abelardo De La Espriella definió su estrategia de seguridad en reunión de inteligencia: “Ir un paso adelante de los criminales”

Este martes, 13 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró una reunión de alto nivel en materia de inteligencia y seguridad. Presidió el Consejo Nacional de Seguridad.

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En ese encuentro, que se llevó a cabo en la Dirección de Inteligencia de la Policía en el occidente de Bogotá, el jefe de Estado definió las directrices para la Fuerza Pública en la misión de golpear a estructuras criminales.

“Desde la sede de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), en Bogotá, lidero a esta hora un Consejo de Seguridad. La seguridad no se improvisa. Se construye con inteligencia, coordinación, autoridad y decisiones firmes”, expresó el jefe de Estado.

Además, expresó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Nuestra Fuerza Pública tiene una misión clara: ir un paso adelante de los criminales, desarticular sus estructuras y devolverles la tranquilidad a las familias colombianas”.

Entretanto, durante el pasado puente festivo, el mandatario compartió varios resultados de acciones de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas al margen de la ley.

“En el Pacífico sur colombiano, la Armada Nacional interceptó una lancha Go Fast que transportaba 1.620 kg de cocaína y 51 kg de marihuana. La embarcación colisionó contra una unidad de la Armada, sufrió una avería y se hundió. Fueron capturados sus tres tripulantes: dos colombianos y un ecuatoriano. También se incautaron un GPS y dos teléfonos satelitales. Seguimos golpeando las rutas del narcotráfico y llevando a los responsables ante la justicia”, insistió De La Espriella.

Y en otro mensaje indicó: “En Cajibío, Cauca, nuestras Fuerzas Militares golpearon a la estructura narcoterrorista Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas. La operación se desarrolló contra integrantes de la columna Fredy Martínez”.

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“En la vereda El Dinde, dos integrantes de este grupo fueron dados de baja. También incautamos armas, un mortero, granadas y un dron. Además, afectamos sus economías ilícitas al hallar un laboratorio con 105 kilos de pasta base de coca y 1.500 galones de ACPM. Seguimos enfrentando a los narcoterroristas y protegiendo a los colombianos”, concluyó.