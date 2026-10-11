Abelardo De La Espriella anuncia golpe a las disidencias en Cauca: dos presuntos integrantes murieron en operación militar

Nuevo golpe a disidencias en Cauca. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que dos presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez murieron durante una operación militar en Cajibío, Cauca. En el procedimiento, las tropas del Ejército Nacional incautaron armas, un mortero, granadas y un dron, además de encontrar un laboratorio destinado al procesamiento de pasta base de coca.

Rescatan a dos menores que llevaban seis meses en poder de las disidencias de Iván Mordisco

Los hechos ocurrieron en la vereda El Dinde, una zona rural de ese municipio caucano, donde desde la mañana del domingo, 11 de octubre, se registraron enfrentamientos entre militares y miembros de la estructura armada ilegal. La operación se llevó a cabo en medio de las acciones de las autoridades contra este grupo en la región.

“En Cajibío, Cauca, nuestras Fuerzas Militares golpearon a la estructura narcoterrorista Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas. La operación se desarrolló contra integrantes de la columna Fredy Martínez. En la vereda El Dinde, dos integrantes de este grupo fueron dados de baja. También incautamos armas, un mortero, granadas y un dron. Además, afectamos sus economías ilícitas al hallar un laboratorio con 105 kilos de pasta base de coca y 1.500 galones de ACPM”, informó el mandatario a través de una publicación compartida en la red social X.

En Cajibío, Cauca, nuestras Fuerzas Militares golpearon a la estructura narcoterrorista Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, que hace parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas. La operación se desarrolló contra integrantes de la columna Fredy Martínez. En la vereda El Dinde, dos integrantes de este grupo fueron dados de baja. También incautamos armas, un mortero, granadas y un dron. Además, afectamos sus economías ilícitas al hallar un laboratorio con 105 kilos de pasta base de coca y 1.500 galones de ACPM. Seguimos enfrentando a los narcoterroristas y protegiendo a los colombianos. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

Según el mandatario, la operación militar estuvo enfocada en la columna Fredy Martínez, vinculada a la estructura Jaime Martínez, que integra el Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central. Esta organización está conformada por disidentes de las antiguas Farc y es liderada por alias Iván Mordisco.

Antes del pronunciamiento presidencial, la Tercera División del Ejército Nacional reportó que unidades de la Brigada 29 mantenían combates contra presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Jaime Martínez en la vereda El Dinde, zona rural del municipio de Cajibío, Cauca.