Rescatan a dos menores que llevaban seis meses en poder de las disidencias de Iván Mordisco

El reclutamiento forzado de menores es uno de los temas que más consternan al país, por lo que diariamente las autoridades trabajan para detener este delito. En este contexto, en Antioquia, dos menores que habrían sido reclutados por la subestructura 18 de las disidencias de alias Iván Mordisco fueron rescatados por el Ejército.

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El procedimiento se llevó a cabo en zona rural de Ituango, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, lograron la recuperación de los dos menores, según la información entregada por el Ejército.

De acuerdo con el coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 10, los menores habrían permanecido aproximadamente seis meses dentro de la estructura armada. Durante este periodo, presuntamente fueron sometidos mediante presiones y amenazas para cumplir diferentes labores relacionadas con las actividades del grupo.

El oficial explicó que los menores y un adulto se acercaron a las tropas que se encontraban desplegadas en la zona de operaciones y manifestaron su intención de entregar el material que, según su relato, habían sido obligados a portar.

Entre los elementos entregados se hallaron tres fusiles, municiones de diferentes calibres, proveedores, uniformes y prendas alusivas al grupo armado organizado. Además de la recuperación de los dos menores, durante el procedimiento se produjo el sometimiento del adulto.

Según las autoridades, los menores habrían sido obligados a desarrollar diferentes actividades delictivas para la organización, entre ellas acciones relacionadas con extorsiones, amenazas y ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

Una vez quedaron bajo custodia de las autoridades, los dos menores recibieron atención médica básica. El Ejército señaló que, inicialmente, fueron encontrados en buenas condiciones físicas y luego fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

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Este resultado se suma a las acciones que las Fuerzas Militares han desarrollado en Antioquia durante este año. De acuerdo con el Ejército Nacional, en lo corrido de 2026 han sido recuperados 29 menores de edad en el departamento.

La institución señaló que las operaciones continúan en el norte de Antioquia, con el objetivo de afectar las capacidades de las estructuras armadas que permanecen en esta zona. En este caso, además de la recuperación de los dos jóvenes, el procedimiento permitió la entrega de material de guerra y el sometimiento de un adulto.