El particular gesto de agradecimiento de la Gobernación del Magdalena con policías y militares en Santa Marta

Tras el paro armado que azotó a Santa Marta, la ciudad vivió momentos de tensión por la difícil situación que atravesaron diferentes ciudadanos, por lo que el Gobierno nacional desplegó varios uniformados en el territorio con el fin de garantizar la seguridad de sus habitantes. En medio de este dispositivo, la Gobernación del Magdalena realizó un particular gesto con los uniformados que permanecen en las calles.

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A través de un video publicado en redes sociales, se conoció cómo funcionarios de la Gobernación recorrieron diferentes sectores de Santa Marta para entregar chocolate caliente y pan a soldados y policías que se encontraban cumpliendo labores de seguridad.

La iniciativa fue realizada en nombre de la gobernadora Margarita Guerra y tuvo como propósito agradecer a los uniformados por las jornadas que han cumplido durante los días posteriores a la alteración del orden público.

El recorrido llegó a diferentes puntos de la ciudad, entre ellos el Centro Histórico, el Camellón de la Bahía, El Rodadero, el cerro Ziruma, La Lucha, la Bomba Zuca y la avenida del Ferrocarril. En estos lugares, los funcionarios compartieron algunos minutos con los integrantes de la Fuerza Pública mientras cumplían con sus turnos.

La presencia de militares y policías se mantiene en sectores estratégicos de Santa Marta luego de los hechos de violencia registrados durante el paro armado. Las autoridades han reforzado la vigilancia en zonas comerciales y de alta afluencia para acompañar el regreso progresivo a la normalidad en la ciudad.

“Gracias por estar ahí, por cuidarnos y por servir al Magdalena. Hoy quisimos cuidar de ustedes también, aunque fuera con un chocolate caliente, un pan y un abrazo lleno de gratitud”, afirmaron desde la Gobernación del Magdalena.

En las imágenes se observa a los funcionarios acercándose a los uniformados y entregándoles las bebidas y alimentos durante sus jornadas de vigilancia. El gesto buscó reconocer el trabajo de quienes permanecen durante varias horas en las calles, lejos de sus familias, mientras contribuyen a mantener la seguridad en diferentes puntos de la ciudad.

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La Gobernación señaló que la actividad también pretendía fortalecer la cercanía entre las instituciones y los integrantes de la Fuerza Pública, en momentos en los que Santa Marta avanza progresivamente hacia la normalidad después de los días de tensión.

Así, una taza de chocolate caliente y un pan se convirtieron en el detalle con el que la administración departamental quiso acompañar a los uniformados que continúan custodiando diferentes sectores de la ciudad.