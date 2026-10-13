Abelardo De La Espriella presidirá el Consejo Nacional de Seguridad en las instalaciones de la Policía: estos son los detalles

Este martes 13 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presidirá una reunión clave en materia de política criminal y para afianzar su cruzada para recuperar la seguridad del país.

Se trata del Consejo Nacional de Seguridad, cuya sesión de alto nivel se llevará a cabo en las instalaciones de la Policía Nacional, en Bogotá. Al encuentro también asistirán el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el ministro de Justicia, Iván Cancino, entre otros.

Abelardo De La Espriella entrega balance de seguridad a dos meses de haber llegado a la presidencia: “Le estamos dando duro al narcotráfico”

Cabe reseñar que, para el mandatario colombiano, la seguridad es uno de los pilares de su plan de Gobierno, al insistir en varios escenarios en que, sin una estrategia de seguridad, el país no podrá recuperarse económicamente.

Ante esa misión, el lunes festivo, durante una alocución presidencial, De La Espriella entregó un balance de los golpes de la Fuerza Pública contra estructuras criminales.

“Hemos afectado a 33 cabecillas de organizaciones narcoterroristas. Han caído varios cabecillas de diferentes estructuras y le dimos de baja al principal explosivista de la estructura Jaime Martínez, entre otros”, anotó el jefe de Estado.

El presidente De la Espriella inició este martes su agenda de trabajo a las 6:00 a. m. En Bogotá, presidirá el Consejo Nacional de Seguridad en la Policía Nacional y asistirá a varios eventos, entre ellos uno en la SuperSociedades. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/VbXdtS5hLt — Revista Semana (@RevistaSemana) October 13, 2026

Sumado a ello, indicó que las autoridades se han incautado de 125.000 kilos de cocaína. Abelardo De La Espriella aseguró que, además, se han incautado más de 60.000 kilos de marihuana, 14.000 de pasta de coca y 1.092 de heroína.

Pero ahí no paró el balance, ya que el jefe de Estado manifestó que se han producido 1.117 afectaciones a los integrantes de grupos criminales, 876 capturas y 171 desmovilizaciones o sometimientos.

“En el balance nacional se han incautado 3.456 armas de fuego y 32.503 capturas por distintos delitos en todo el territorio nacional. Son resultados que deben traducirse en investigaciones sólidas”, recalcó.

Entre tanto, previo a ese balance, De La Espriella entregó detalles de un golpe que propinaron las autoridades.

“En el barrio Caribe Verde de Barranquilla, unidades de la Sijín y Sipol, en coordinación con la Fiscalía Seccional Atlántico, capturaron en flagrancia a Juliánis Paola Altamar Medina, alias Lucía, por el delito de fuga de presos. Alias Lucía es señalada de ser coordinadora y financiera de Los Pepes, pareja sentimental de alias Gomelo —hombre de confianza de Digno Palomino, cabecilla principal de esa estructura— y de tener más de ocho años de trayectoria criminal”, señaló.

También indicó: “Su posible participación en la coordinación del atentado del 10 de octubre contra funcionarios del Inpec, que dejó dos guardianes de la Penitenciaría El Bosque lesionados, es una línea de investigación prioritaria”.

“Durante el procedimiento se incautó un iPhone. En una revisión preliminar se observaron panfletos con un estilo similar al de los utilizados para intimidar a los guardianes. Seguimos trabajando para esclarecer el atentado y establecer todas las responsabilidades. Vamos a extirpar el cáncer del crimen para liberar a Colombia de una buena vez”, concluyó el presidente.