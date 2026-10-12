Angie Rodríguez pidió investigar uso de aviones oficiales por parte de Juliana Guerrero: “Si ella estaba llevando droga o plata”

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, confirmó varias de las revelaciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, en entrevista con SEMANA.

Ante las acusaciones de Ferrer, en las que aseguró que la ex primera dama Verónica Alcocer utilizó aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), para transportar droga y altas sumas de dinero desde y hacia Venezuela, la también exgerente del Fondo Adaptación aseguró que ella pidió ante las autoridades investigar el uso de aeronaves oficiales por parte de Juliana Guerrero.

De acuerdo con Rodríguez, se justificó el uso de las aeronaves por “seguridad”, pero existe una “incógnita” en torno al uso que se les dio, en el que una de las posibilidades, según cuenta, es el transporte de plata o droga.

“No se me hace raro, teniendo en cuenta lo que yo vi con Juliana Guerrero, que también utilizó un avión oficial. Dice que, entre comillas, para un tema de seguridad”, contó la exfuncionaria del gobierno Petro.

Y agregó: “Esa es la incógnita y eso fue lo que yo dije ante un órgano que tenían que investigar. Realmente si ella también estaba llevando droga o plata al Cesar”, sostuvo.

Igualmente, Rodríguez confirmó que ella fue víctima de dos episodios de agresión física y verbal a manos de Alcocer, y aseguró que Guerrero tuvo el mismo trato por parte de la ex primera dama.

“Ella ejerce lo mismo con Juliana Guerrero, yo no estuve presente, pero ella, Juliana, sí se puso a llorar. Dijo que también le había ocurrido lo mismo”, dijo la exfuncionaria, quien aseguró que Guerrero pudo haberse sentido aludida por comentarios de Alcocer.