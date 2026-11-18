Los hermanos Cristina y Carlos Graham, hermanos de Alicia Graham, solicitaron a la Fiscalía revisar el caso por la muerte de su hermana. Su abogado, David Espinosa, habló con el diario El Tiempo. El jurista explicó desde hace cuánto han pedido que se siga la pista del envenenamiento que ella sufrió con talio, la misma sustancia que le produjo la muerte a su hija adolescente y a una de sus amigas del colegio.

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“No puede haber tanta coincidencia en esta vida de que dos personas de una familia sean envenenadas con talio”, aseguró el abogado sobre las sospechas que comenzaron a aparecer cuando la niña fue víctima de esa intoxicación. “Consideramos que lo más prudente era que se aperturara otro proceso independiente para que se investigara exclusivamente la muerte de Alicia, ocurrida en el año 2021″, agregó el abogado.

Juan de Bedout y su esposa Alicia Graham. Foto: API

El jurista se refirió al matrimonio entre Graham y Juan de Bedout y explicó los hechos que les llevaron a pedir que se investigue también al padre de la niña. “El trato de él hacia ella no era el trato que ellos como hermanos esperaban de su cuñado para con su hermana”, dijo.

Incluso se refirió a algunos momentos en que la pareja tuvo una ruptura y pensaron separarse. “Ella le dijo: ‘Listo, perfecto, si usted quiere que nos separemos vamos a separarnos, pero tenemos que hacer una partición de los bienes por mitades’, y en ese momento Juan De Bedout no volvió a hablar del divorcio”, narró el abogado.

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Espinosa asegura que hoy se sabe que De Bedout tuvo una relación con una persona que se sabe que tuvo acceso al talio. “Creo que eso por lo menos amerita que la Fiscalía investigue sin hacer juicios de responsabilidad anticipados.”, aseguró.

El abogado asegura que la familia de Alicia desconfió siempre de la forma como terminó la vida de su hermana. Pese a que, para la fecha, se sabía del envenenamiento la investigación alrededor de esos hechos “nunca se concretó, nunca se realizó ninguna investigación ni se presentó ninguna denuncia, ni siquiera una averiguación de responsables, el tema pasó agachado, a pesar de que tenía la misma sintomatología del envenenamiento anterior y no del cáncer”.

Zulma Guzmán Foto: Colprensa

Tras el fallecimiento, “se realizó un informe de defunción como si fuera cáncer y nadie presentó ninguna denuncia y se procedió a cremar el cuerpo y se olvidó del tema”.

El abogado asegura que en el proceso que se desarrolla contra Zulma Guzmán, la ex pareja de Juan De Bedout, hoy acusada de ser quien envió las frambuesas con talio, se debería preguntar si existió en algún momento el conocimiento del empresario en el envenenamiento de Alicia.

Espinosa explica que por la gravedad de los delitos en contra de los menores de edad que resultaron involucrados, es imposible hoy que el sistema penal le ofrezca beneficios a Guzmán por colaborar con la justicia y aportar la verdad de este caso.

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“Mi criterio profesional es que es muy difícil cualquier tema de beneficios o cualquier posibilidad de preacuerdos o negociaciones o principios de oportunidad. Yo en mi criterio profesional lo considero inviable. Eso no significa que no se le pueda preguntar a Zulma y que ella en un destello de sensatez y de humanidad decida contar lo que sabe”, dijo.