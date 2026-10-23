De La Espriella reveló video de la extradición de alias Mocho Olmedo a EE. UU.: “No hay escondite para los criminales”

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles del proceso de extradición de uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc.

Se trata del caso puntual de alias Mocho Olmedo, quien fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para que responda por la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico.

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“¡COLOMBIA NO ES REFUGIO DE CRIMINALES! Nuestra Policía Nacional entregó en extradición a Estados Unidos a SIETE colombianos requeridos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional”, dijo el mandatario colombiano.

Agregó: “Entre ellos se encuentra alias MOCHO OLMEDO, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, acusado de reclutar menores, provocar desplazamientos forzados y cometer asesinatos”.

“También fueron extraditados alias CHOLO BANANO, identificado como uno de los principales financiadores del Clan del Golfo, y alias CHOCÓ o ÑATO, señalado de estar al servicio de la organización criminal Tren de Aragua”, detalló el jefe de Estado en sus redes sociales.

“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTRAFICANTES, NARCOTERRORISTAS, LAVADORES DE ACTIVOS Y DEMÁS ESTRUCTURAS CRIMINALES!”, resaltó De La Espriella.

Asimismo, aseguró: “No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia”.

“¡En la Patria Milagro no hay escondite para los criminales ni impunidad para quienes siembran el terror!”, puntualizó el presidente de la República en el mensaje que publicó en su cuenta de X.

Sobre el caso de Mocho Olmedo, se dice que su extradición fue frenada el año pasado por el gobierno Petro, dado que este formaba parte de la llamada paz total.

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“De acuerdo con la investigación dirigida por un Grupo de Tareas Especiales, conformado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Norte de Santander, alias Mocho Olmedo sería uno de los articuladores principales de la confrontación armada con el ELN, que inició el 16 de enero de 2025 en diferentes sectores del Catatumbo (Norte de Santander)”, aseguró en su momento la Fiscalía el mes pasado.