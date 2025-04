Gianluca Vacchi, el multimillonario italiano, está en Colombia y le contó a SEMANA qué está haciendo en el país

Gianluca Vacchi el empresario y multimillonario italiano conocido por su estilo de vida extravagante y su presencia en las redes sociales está en Colombia. Su paso por el país se debe a su participación en un lujoso proyecto innmobiliario.

Vacchi, quien nació en Bolonia en 1967, proviene de una familia empresarial vinculada al sector industrial, pero fue su habilidad para conectar con su audiencia en redes sociales lo que lo catapultó a la fama global. A través de su cuenta de Instagram, con más de 22 millones de seguidores, el italiano comparte detalles de su lujosa vida que vive entre en yates, jet privados y con su característica personalidad fiestera. Además de su faceta como influencer, ha sido dueño de varias empresas, principalmente en sectores como la moda y la tecnología.

A lo largo de los años, Vacchi ha aprovechado su popularidad para diversificar su carrera, convirtiéndose en un personaje público que no solo se limita a los negocios, sino también al entretenimiento. Es reconocido por su pasión por la música y el baile, elementos que frecuentemente aparecen en sus publicaciones, donde también comparte su filosofía de vida centrada en el ejercicio y la buena alimentación. SEMANA conversó con él.

SEMANA: ¿Cómo lo ha tratado Colombia desde su llegada?

Gianluca Vacchi: Para mi Colombia es una casa, en el sentido de que tengo muchos amigos acá, siempre recibí muchísimo cariño y cuando tengo el chance de venir siempre me reciben con mucho cariño y yo intento devolverlo.

SEMANA: Cuéntenos de sus amigos en Colombia...

G. V.: Tengo muchos (risas). El primero es J Balvin, él es un amigo de verdad, los otros son personas que no se pueden definir como amigos, pero nos conocemos. Con todos los artistas me llevo muy bien. Yo acá me siento en casa, acá la gente me ama mucho porque la mayoría de mis seguidores son latinoamericanos, tengo muchos seguidores en Colombia, en México y en todo el mundo, pero en Latinoamérica es muy especial porque yo empecé a llevar el reguetón a Europa. Yo fui el primero que llevé el reguetón a Ibiza. Yo tengo muchas facetas diferentes.

SEMANA: Sobre esas facetas, hay una muy interesante ¿Cómo se siente siendo papá?

G. V.: No veo a mi hija hace 20 días y si hablo de ella me pongo a llorar en un segundo. De Colombia me iré directo a Bolonia y no puedo esperar para verla. Mi hija me cambió completamente mi perspectiva de vida, porque te das cuenta de que todo lo que viviste frente al amor no tiene nada que ver con el amor que sientes ahora por tu hija. Yo siempre digo que tener un hijo es un chance de hacer un curso intensivo de un amor diferente, porque es un amor que tener expone, te abre responsabilidades enormes, a ansiedad, a felicidad inmensa, es una cosa completamente diferente. Yo me siento bendecido como todos los padres tendrían que sentirse al tener una hija. Me cambió completamente la perspectiva de la vida.

SEMANA: Hablemos de su visita al país. Ahora va a ser parte del primer edificio de lujo de Dolce & Gabbana en Miami, ¿correcto?

G. V.: Sí, yo toda la vida he tenido negocios en 16 sectores diferentes. Me siento feliz porque voy a hacer de algo muy importante para la ciudad de Miami, una ciudad que se está desarrollando más que cualquier otra ciudad en el mundo. Es una sensación de orgullo y además con una marca que es una marca super exitosa como Dolce & Gabbana en el mundo de la moda. Somos italianos, entonces queremos llevar una pieza de estilo italiano en una ciudad donde podamos dejar una huella tan importante. Estoy muy orgulloso y muy relajado en el sentido de que ya he hecho cosas importantes en el mundo de los negocios, me siento cómodo con este proyecto.

SEMANA: Usted habla perfecto español, ¿por qué?

G. V.: Aprendí español en cuatro años, porque cuando yo tenía 51 o 52 años yo no hablaba español. Sabía una que otra palabra, pero no lo hablaba bien. La verdad es que yo quería hablar con Sharon en su idioma original y entonces le dije desde hoy vamos a hablar español y hubo un periodo de silencio en la casa (risas). Pero yo soy una persona que aprende muy rápido las cosas y tengo una predisposición para los idiomas, hablo italiano, inglés, francés y español, me salió bastante fácil. Mi palabra favorita es hija, porque estoy completamente enfocado en ella.

SEMANA: ¿Cómo está Sharon?

G. V.: Sharon está muy bien, está con nuestra hija en Bolonia porque ella ya está en preescolar y los niños necesitan estar con otros niños. Entonces yo teniendo todos estos negocios en Miami no podía estar con ella. Pero tan pronto termine todas las reuniones, acá volaré directo a Bolonia para estar con ella y abrazarla.

SEMANA: Así como usted aprendió español por Sharon, ¿ella está aprendiendo italiano por usted?

G. V.: Sharon está aprendiendo italiano, pero con menos determinación de la que yo tuve para aprender español (risas). Lo que pasa es que cuando tú haces negocios en Miami, por ejemplo, el español es importante, porque es el idioma que más se habla. Debes conocer el idioma perfectamente para poder hacer las cosas bien. Yo siempre intento hacer las cosas de la mejor manera posible, me gusta hacer las cosas bien, soy muy consciente que cuando tú haces las cosas bien los resultados también salen bien.

SEMANA: Usted no solo es un referente en los negocios, también lo es por su estilo y su excelente estado físico, ¿cuál es su secreto?

G. V.: El secreto es tener una rutina diabólica. Esa es la palabra justa, porque para mí no hay un día de descanso en lo que es mi disciplina. Mi disciplina se basa en cuatro cosas importantes: primero; ayuno de 72 horas al mes y cada día de 16 o 17 horas, segundo; agua fría, tercero; una acción desintoxicante a través de una bicicleta que me inventé yo que emite rayos infrarrojos para que el cuerpo libere las toxinas, cuarto; cámara hiperbárica, que yo la hago casi de forma diaria, el oxígeno le trae muchos beneficios al cuerpo.

