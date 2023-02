Gianluca Vacchi sorprende a su novia con lujoso regalo de cumpleaños

Gianluca Vacchi, reconocido por sus videos en redes sociales y su millonaria fortuna, vive una historia de amor con la modelo venezolana Sharon Fonseca, sin importar los 27 años de diferencia que existe entre ellos.

Vacchi y Sharon se conocieron en el 2018 cuando la venezolana fue invitada a participar en el video Trump-It, cuyo escenario fue el departamento que el italiano puso a la venta hace algunos meses.

En septiembre del año 2019, la modelo ofreció una entrevista en la que habló sobre cómo nació el amor entre ellos: “Él estaba así como pendiente y yo como que tomando las cosas despacio y suave. Y, bueno, poco a poco fue escalando”.

Meses después, la reconocida pareja anunció en mayo de 2020 que serían padres, y luego en octubre del mismo año anunciaron el nacimiento de Blu Jerusalema Vacchi, la primera hija del multimillonario italiano y su prometida.

Gianluca Viacchi junto a su familia, su esposa Sharon Fonseca y su hija - Foto: Instagram @gianlucavacchi

“Hacer un hijo es más que casarse. Después, yo me casaré porque quiero que mi hija pueda crecer en una familia tradicional”, dijo Gianluca sobre su vida como padre y sus planes con Sharon, en una entrevista para el programa Despierta Americe.

Pues bien, recientemente, la modelo venezolana estuvo de cumpleaños este 31 de enero, el número 28, y su pareja decidió sorprenderla con costosos obsequios: un ramo de rosas blancas y un costoso vehículo.

A través de un video publicado en el perfil oficial de Instagram, el empresario dejó ver cómo festejo el cumpleaños de su pareja. En las imágenes se puede ver cuando ambos van llegando a su casa, cuando la modelo se percata de la costosa sorpresa: una camioneta Range Rover SV negra —la cual estaría valorada en 226 mil dólares, aproximadamente unos 1.045′069.200 de pesos colombianos—, con un moño rojo.

“Gracias a la vida por ayer, por hoy y por mañana. Gracias por nuestro hogar, la salud y el amor. Y gracias, mi amor, por todo y, por tanto. Especialmente por hacerme sentir este amor tan grande. Los amos”, fue el mensaje que le dedicó el empresario.

Vale recordar que antes de estar con la modelo venezolana Sharon Fonseca, Gianluca Vacchi sostuvo muchos romances con distintas mujeres, entre las que figuró la colombiana y exreina de belleza Ariadna Gutiérrez.

Melissa Martínez se mostró feliz celebrando su cumpleaños

Melissa Martínez es una reconocida periodista deportiva, que estuvo en boca de la prensa luego de que se confirmara su separación con el jugador de fútbol profesional uruguayo Matías Mier.

La prensa estuvo pendiente de los movimientos de la comunicadora, luego de su separación, e incluso se rumoró que estaba saliendo con otros personajes de la farándula; sin embargo, las especulaciones fueron desmentidas por la propia periodista.

Recientemente, la comunicadora compartió por medio de su cuenta personal de Instagram la manera en la que celebró su cumpleaños número 37. El outfit que usó Melissa Martínez para compartir con sus familiares amigos fue un vestido café y una flor en la cabeza.

Al momento de pedir su deseo, la comunicadora aseguró que solo pide salud para poder seguir desempeñando su profesión y poder compartir con los seres que más ama. Luego de soplar las velas, uno de sus amigos más cercanos puso la cara de la periodista en el pastel, acción que causó risa entre los demás invitados.

Días atrás, en el último post, Martínez hizo una gran revelación ante los más de 2,7 millones de fans y fue el radical cambio de look que se hizo, pues ostentaba una melena rubia en visos que se decantaban en un tono uniforme en las puntas. Ahora quiso renovar su tintura, pues sus raíces ya estaban muy pronunciadas, y gracias a un software de proyección en color ella pudo mostrar las posibilidades que tenía para darle una nueva vida a su cabello.

La presentadora cambió de look y deslumbró en las redes sociales. Foto: Instagram @melissamartineza. - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza.

Primero mostró un look con su pelo completamente negro, color natural de Melissa, pero ella misma, junto a su estilista, decidieron que no era la opción más adecuada para elegir. Luego vino un color rojo al estilo La Sirenita, pero las dos coincidieron en que era un no rotundo. Uno de los colores que quizá sí la cautivó fue un cobre claro, o “zanahoria” como muchos lo llaman, dejándolo como una de las posibles opciones, aunque no con mucho convencimiento.

Finalmente, las dos mujeres mostraron la última opción, diciendo que era un no rotundo. Sin embargo, esto fue para despistar a todos los seguidores de Martínez, pues fue el color rubio platinado, el mismo que lleva la presentadora Mary Méndez, el que enamoró a Melissa y ya lleva en su bien cuidada e hidratada melena, aunque el de ella es un poco más oscuro y conserva visos negros de raíz que le dan una profundidad y un volumen perfecto.