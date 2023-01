Melissa Martínez se mostró feliz celebrando su cumpleaños

Melissa Martínez es una reconocida periodista deportiva, que estuvo en boca de la prensa luego de que se confirmara su separación con el jugador de fútbol profesional uruguayo Matías Mier.

La prensa estuvo pendiente de los movimientos de la comunicadora, luego de su separación, e incluso se rumoró que estaba saliendo con otros personajes de la farándula; sin embargo, las especulaciones fueron desmentidas por la propia periodista.

Recientemente, la comunicadora compartió por medio de su cuenta personal de Instagram la manera en la que celebró su cumpleaños número 37. El outfit que usó Melissa Martínez para compartir con sus familiares amigos fue un vestido café y una flor en la cabeza.

La presentadora Melissa Martínez es una de las mujeres más reconocidas en el mundo deportivo. - Foto: Tomada de Instagram - @melissamartineza

Al momento de pedir su deseo, la comunicadora aseguró que solo pide salud para poder seguir desempeñando su profesión y poder compartir con los seres que más ama. Luego de soplar las velas, uno de sus amigos más cercanos puso la cara de la periodista en el pastel, acción que causó risa entre los demás invitados.

Melissa Martínez está feliz viviendo su nueva etapa de soltera, que ya hacía bastantes años no disfrutaba, pues estuvo por más de cinco años con el futbolista Matías Mier.

La periodista fue una de las reporteras encargadas de cubrir el Mundial de Catar 2022, al que llegó recargada y soltera, mostrando una nueva faceta fresca y desentendida de compromisos, así como robando suspiros por todos los rincones de Doha, ciudad donde se llevó a cabo la mayoría de los partidos del torneo.

Además, Martínez no desaprovechó la oportunidad de estar en tierras del Oriente Medio para visitar Dubái e ir como una niña chiquita por diferentes sitios turísticos, como un gran parque acuático donde no solo mostró los asombrosos y muy sexis bikinis que tiene en su clóset, sino que decidió lanzarse por toboganes altísimos y con caídas casi de 90 grados, que dejaron ver a una Martínez más divertida y transparente de la que muchos están acostumbrados a ver ante cámaras.

En el último post, Martínez hizo una gran revelación ante los más de 2,7 millones de fans y fue el radical cambio de look que se hizo, pues ostentaba una melena rubia en visos que se decantaban en un tono uniforme en las puntas. Ahora quiso renovar su tintura, pues sus raíces ya estaban muy pronunciadas, y gracias a un software de proyección en color ella pudo mostrar las posibilidades que tenía para darle una nueva vida a su cabello.

La periodista deportiva Melissa Martínez disfrutó de sus vacaciones en la Costa. - Foto: Instagram

Primero mostró un look con su pelo completamente negro, color natural de Melissa, pero ella misma, junto a su estilista, decidieron que no era la opción más adecuada para elegir. Luego vino un color rojo al estilo La Sirenita, pero las dos coincidieron en que era un no rotundo. Uno de los colores que quizá sí la cautivó fue un cobre claro, o “zanahoria” como muchos lo llaman, dejándolo como una de las posibles opciones, aunque no con mucho convencimiento.

Finalmente, las dos mujeres mostraron la última opción, diciendo que era un no rotundo. Sin embargo, esto fue para despistar a todos los seguidores de Martínez, pues fue el color rubio platinado, el mismo que lleva la presentadora Mary Méndez, el que enamoró a Melissa y ya lleva en su bien cuidada e hidratada melena, aunque el de ella es un poco más oscuro y conserva visos negros de raíz que le dan una profundidad y un volumen perfecto.