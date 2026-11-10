Clara Chía es el nombre de una joven española que ha estado en la mira de la prensa a nivel internacional, luego de que se conociera que sostiene una relación sentimental con el exdefensa del Barcelona F. C. Gerard Piqué. Cabe mencionar que se especula que esta fue amante del exfutbolista, mientras este sostenía una relación sentimental con la cantante colombiana Shakira.

Tras la confirmación de la separación entre el exdeportista y la artista barranquillera, los ojos han estado puestos en la expareja y en la actual pareja del exfutbolista.

La estrella colombiana sigue causando impacto en las redes sociales y acapara la atención de los medios españoles. Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

Sobre el pasado de Clara Chía se conoce poco; sin embargo, hay quienes han especulado que proviene de una familia adinerada, como hay quienes han dicho que no es del todo cierto. Lo real ―en medio de todas estas especulaciones― es que la mujer está bien rodeada, es decir, tiene relación con personas de la élite.

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Detalles del pasado de Clara Chía

Según el portal Nueva Mujer, la novia del exfutbolista estudió en centros educativos de gran prestigio de Barcelona, como La Escola Frederic Mistral y el Escola Costa i Lloberay, así como la Escola Lleó XIII.

Según el medio, “todos ellos son de muy alto nivel académico, además el último es uno de los lugares en los que suelen formarse muchos deportistas o los hijos de importantes personalidades como los del entrenador de fútbol Pep Guardiola y de Manel Fuentes, periodista y presentador de Antena 3”.

El exfutbolista habría publicado una imagen en su Instagram oficializando su relación. Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique / Selfíe tomada por la Gerard Pique y Clara Chía

¿Quién era el exnovio de Clara Chía?

Jordi Martin es un paparazi y periodista español que ha seguido todos los detalles de la relación entre Shakira y Gerard Piqué; además, ha revelado detalles inéditos de su separación. Meses atrás, el comunicador reveló como primicia en el programa El gordo y la flaca quién era el exnovio de la actual pareja de Piqué, Clara chía.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. Foto: Instagram

En medio de estas revelaciones, se conoció que la expareja de Clara Chía era muy cercana al círculo social de Piqué, incluso, el joven trabajaba para la empresa del exjugador de fútbol, motivo por el cual habría sido despedido por Piqué, para que este luego pudiese contratar a Clara Chía.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año. Foto: Instagram: Jordi Martín

“Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica. Intercambiaron teléfonos, en un principio se vieron a escondidas. Acto seguido no solo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que lo despide de Kosmos y contrata a la chica (Clara Chía). Esta relación no solo comenzó engañando a Shakira, sino también al pobre novio de Clara”.

Pero los detalles sobre este amorío entre Clara Chía y Piqué no quedan aquí; el programa La red del Canal Caracol habló con Fernando J. Lumbreras, quien reveló otros detalles de la mujer que hoy está en boca de todo mundo, por cuenta de la separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué.

La pareja se mostró públicamente en agosto de 2022. Foto: Instagram @3gerardpique - Europa Press

De acuerdo con Lumbreras, la primera aparición pública de Clara Chía y Gerard Piqué fue en la boda de Alberto Pedret, en el mes de agosto de 2022, dos meses después de anunciar su separación con la artista colombiana.

“La historia de Clara Chía empieza como la de una muchacha de un barrio de Barcelona; empezó a estudiar Administración y Relaciones Públicas, y para ganarse la vida y no depender de sus padres decidió trabajar por la noche en un bar en un barrio de estrato alto de la ciudad. Allí conoció al hoy exjugador de FC Barcelona, se volvió a amiga de él, de su novia y varias personas del círculo del jugador, y estas le presentaron a Piqué”.

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las más comentadas en redes sociales. Foto: Tomada de Instagram @clarachia55 y @shakira

Con el paso del tiempo, la persecución de la prensa fue aumentando hasta que los rumores estallaron en su contra y, por ello, Chía cerró sus redes sociales. Sin embargo, al poco tiempo se conoció que estaba trabajando con Kosmos, la empresa de eventos deportivos de Piqué.

“Gerard Piqué empieza a verse con Clara en varias ocasiones, y le pide trabajar con él, le da su currículum y él decide contratarla”, explicó Lumbreras.

Clara Chía Martí y Shakira Foto: Europa Press - Instagram @shakira

¿Clara Chía está embarazada? Esta foto desató los rumores

En medio de todo este revuelo mediático se ha especulado en varias ocasiones que Chía estaría esperando un hijo de Piqué. Los rumores volvieron a ser tendencia nuevamente, luego de que la pareja fuese fotografiada en una droguería; es por esto que varios seguidores de la polémica pareja se preguntaron si Clara estaría enferma o comprando una prueba de embarazo.

Piqué le habría sido infiel a Clara Chía. Foto: @3gerardpique-@juliapuiggali

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Pese a las especulaciones, el programa Chisme, no like fue más allá y aseguró que la pareja se detuvo en una farmacia y que allí habría comprado una prueba de embarazo. Es por esto que el medio se ha atrevido a especular que detrás de la publicación de la foto que compartió Gerard Piqué en su cuenta personal de Instagram, en compañía de Clara Chía, podría estar el hecho de que se convirtieran en padres.