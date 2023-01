Periodista de Barcelona habla con SEMANA, defiende a Clara Chía y se despacha contra canción de Shakira: “Fue un gesto bastante feo. De mal gusto”

El pasado 4 de junio, el mundo despertó con una noticia que sorprendió a todos y de la que aún no se escribe el punto final: Shakira y Gerard Piqué daban por terminada su relación sentimental, después de ser una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento.

Estupefacto también la recibió Andrés Guerra, un curtido periodista del corazón, catalán, que hasta marzo de 2022 creía que la crisis con la que muchos especulaban eran solo rumores. Total, en ese tiempo Shakira compartió un amoroso trino, felicitando a su pareja por la goleada que el Barcelona le había propinado cuatro a cero a su eterno rival, el Real Madrid.

Guerra, que desde hace varios años cubre esta fuente para el diario La Vanguardia de Barcelona, recuerda que 12 años atrás, cuando cogió fuerza la noticia de que la colombiana y el catalán estaban saliendo, comenzó a interesarse por esta “potente historia de amor”, que “agitó como nunca antes” a la prensa catalana.

“Era la primera vez que veíamos eso: una superestrella de la música con un futbolista que acababa de ganar un mundial. Y como se decía, en ese momento, que ella se la pasaba en Barcelona y se veían de forma clandestina, muchos aprendimos con esta pareja a volvernos recursivos, tratando de encontrar en qué casa se escondían. Un juego de gato y ratón de varios meses”, le cuenta Guerra a SEMANA.

Según el periodista Andrés Guerra, Piqué no despierta mucha simpatía entre la prensa, pues lo ven como un tipo polémico y soberbio. - Foto: afp

Para el periodista, que ha trabajado también para Vanity Fair, TVE, Antena 3 y Telemadrid, contrario a lo que aseguran muchos en Colombia, la prensa española no se ha ensañado con la artista barranquillera. “Si uno se pone a mirar, Gerard Piqué no es un hombre que caiga especialmente bien a todo el mundo. No es Leo Messi, por ejemplo, que sí les cae bien a todos por ser un personaje blanco, sin mácula. Piqué, en cambio, ha sido un tipo polémico, chulo (vanidoso), soberbio. Entonces, no es que le caiga fantásticamente bien a toda la prensa y la lleve a tomar partido por él”, dice.

Destaca, además, que en las redes sociales de España “puedes ver a todo el mundo apoyando a Shakira por la ofensa que supuso la infidelidad de Piqué, eso es clarísimo”.

Un factor que, sin embargo, ha jugado en contra Shakira en España es que “ha sido poco generosa con la prensa y con el público en Barcelona, pese a vivir hace tantos años aquí. Ha sido en todos estos años huidiza, reservada. No la ves en fiestas, presentaciones o desfiles de moda, como sí ha ocurrido con Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, y otras parejas de jugadores. Entonces, teníamos una estrella en Barcelona que realmente nunca veíamos porque convirtió su casa en una especie de búnker”.

Andrés Guerra, periodista de La Vanguardia. - Foto: cortesía andrés guerra

Los españoles no perdonan

No obstante, Guerra es franco al decir que los españoles no olvidan que “cuando ella comenzó su relación con Piqué, después del Mundial de Sudáfrica, en 2010, estaba también en una relación con el argentino Antonio de la Rúa, de la que solo oficializó su ruptura un año después para, a los pocos meses, confesar que estaba con Piqué. Entonces, acá lo que vimos fue que empezó una relación clandestina con un muchacho diez años más joven y nadie la juzgó. Y la gran paradoja es que ahora que Piqué la deja por una mujer diez años más joven sí sale a criticarlo”.

También asegura que, más allá del dolor que ha supuesto para la colombiana la ruptura y el engaño, España no le perdona su deuda con Hacienda, “con el fisco español, y que ella busque por todos los medios eludir esa obligación”. Shakira irá a juicio “y es lo justo”, dice el periodista catalán, “porque la deuda en realidad es muy grande. Ella dejó de pagar en 2012, 2013 y 2014 una cantidad abultada de 14,5 millones de euros (unos 73.000 millones de pesos colombianos)”, dice.

Y esa rabia no es porque sea colombiana, lo deja claro Guerra. “La misma rabia se ha despertado con Plácido Domingo o Montserrat Caballé, gente española de primer nivel que se le ha pillado sin pagar impuestos y se les cuestiona por defraudadores. Sobre todo porque actualmente todos estamos pasando un mal momento de inflación en España; comprarte un piso (apartamento) es tarea de locos, casi imposible. La gente la está pasando realmente mal. Entonces, que alguien que tiene tanto dinero, que es multimillonaria, se ponga en la posición de no pagar los impuestos, armada de abogados, como sí lo hacen los ciudadanos de a pie, genera mucho malestar. Por eso, muchos ven a Shakira como una rica caradura”.

Gerard Piqué y Shakira - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

Historia aparte, cree Guerra, es la que se ha escrito entre el público español con la nueva canción de la barranquillera: “Mientas unos aplauden la picardía y el juego de palabras, sal-Piqué, Clara-mente y esas cosas, otros cuestionan fuertemente que ella haya involucrado en su letra a una joven de la que hasta hace muy poco nadie sabía quién era”, reflexiona el periodista.

“Buena parte de la prensa lo consideramos un gesto bastante feo. Canciones de desamor fuertes siempre ha habido, pero creo que el potencial de poder llegar a millones de fans en todo el mundo no podía terminar puesto al servicio de colocar toda la presión y los insultos sobre una jovencita de 23 años y culparla de todo. Eso nos parece de mal gusto, por más enfadada que Shakira esté, no tiene justificación”.

De acuerdo con Guerra, buena parte de los españoles se compadecen con una joven que “se vio obligada a cerrar sus redes sociales desde que se supo que era la rubia que aparecía en las fotos con Piqué en una discoteca. No se la ve como la advenediza o la arribista que conquistó a un tipo para sacarle dinero, no. Simplemente, se enamoró de Piqué, que no es un señor millonario y viejo, sino un hombre tan atractivo como lo es Clara Chía”.

Otro asunto que ha molestado a cierto sector de la prensa, especialmente deportiva, y al público es que la nueva canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap presente a Piqué como un tipo básico y sin méritos: “Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también”, reza la BZRP Music Sessions #53.

Gerard Piqué es un personaje bastante polémico para la prensa española. - Foto: Europa Press

Nada más alejado de la realidad, sostiene Guerra: “Es un tío que ha demostrado justamente todo lo opuesto. Al contrario de otros futbolistas, que con suerte han montado un restaurante por ahí para asegurar el futuro, Piqué ha liderado empresas grandes, de deportes, de videojuegos, del sector inmobiliario. Y lo hace todo él, es un emprendedor nato”.

Y, en contravía de lo que han asegurado algunos medios en España, de que al separarse de Shakira a Piqué le cayó una mala racha, Guerra considera que esa especie de mala suerte venía de tiempo atrás y terminó por hacerse visible con su separación de la estrella colombiana.

“Su carrera deportiva venía en descenso. Cada vez jugaba menos. Su historia con el fútbol ya se estaba acabando, y, con el estallido de la ruptura con Shakira, él decide hacer como un corte de cuentas con la vida y retirarse”, cuenta Guerra.

Lo que sí cree este periodista es que la colombiana se ha “sobreactuado” un poco cuando afirma, por ejemplo, que ella se sacrificó al radicarse en Barcelona para construir un hogar estable con el catalán: “Sí, es cierto que Piqué en ese momento estaba en un punto muy alto con el Barça, pero no lo es menos que Shakira también consolidó desde acá su carrera.

Hacía giras, grababa en estudio, participaba de The Voice en Estados Unidos largas temporadas. Y no es que ella haya dejado su país, Colombia, para vivir en España. De hecho, cuando se vaya, piensa radicarse en Miami. Ha sido un sacrificio, sí, pero relativo. Así que creo que en todo este rollo de Shakira y Piqué hay que ver las cosas en su justa medida”.