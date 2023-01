Con su nuevo éxito sobre Piqué, Shakira podría pagar su deuda en Hacienda

- Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images

Shakira está desatada y su nueva canción BZRP Music Session #53 junto al argentino Bizarrap lo demuestra. No se queda con nada y le tira a Piqué de frente, con un juego de palabras que terminan mencionando el apellido del catalán en diversas ocasiones, siempre dejando claro que ella es “mucha mujer” para él, quien la habría dejado más mal de lo que los medios y la prensa sensacionalista alguna vez informaron.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda”, es una de las tantas frases incendiarias que la colombiana compuso y cantó en esta nueva sesión.

Esta frase es muy diciente dado el lío legal de la colombiana con el fisco español —investigación de la Agencia Tributaria contra Shakira que empezó cuando recién estaba iniciando su relación con el entonces defensa del Barça, Gerard Piqué—, que le exige un pago de multa de más de 20 millones de euros por supuestos impuestos que no habría declarado entre 2012 y 2014, además de ocho años de cárcel. En esos años, la barranquillera afirma no haber estado radicada en España aún; según su versión, en ese tiempo estaba en Bahamas y llegó a Barcelona hasta 2015, cuando nació su segundo hijo, Sasha, y cuando su primogénito inició su etapa escolar.

En dicha época, Shakira también decidió poner en pausa su carrera musical para dedicarse de lleno a sus dos hijos, dándole espacio a su ahora expareja de concentrarse en su carrera profesional y rodar por todo el mundo con el Barcelona y la selección española.

Según la acusación de la justicia española, la cantante colombiana no presentó la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio (IP) correspondientes a 2012, 2013 y 2014, provocando un perjuicio económico a Hacienda de 12,3 millones por el IRPF y 2,19 millones por el impuesto de patrimonio a la Agencia Tributaria de Catalunya.

Pues bien, gracias a su último éxito sobre Piqué, las ganancias podrían ayudarle a saldar la cuenta con la justicia española. Apenas once horas después de haber sido lanzada al público llevaba 25 millones de visualizaciones, poco a poco fue aumentando el número de visitas, al punto que un día después, supera los 65 millones.

66.559.240 de vistas en apenas 43 horas de estar al aire. Es el tema de conversación mundial, actores, artistas, deportistas, y hasta políticos han tenido que ver con la afamada canción de la colombiana y el argentino.

Hay que decir que Shakira fue enfática en cómo se ha sentido en España, el país en el que ella jugó de visitante y Piqué de local, lo que para ella no fue tan bueno, pues en su canción afirmó: Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también.

También es de mencionar que La prensa española no se quedó callada ante el éxito mundial de la barranquillera, en la radio deportiva Cope, donde su directo Juanma Castaño expresó: “Estoy flipando. Es increíble, acabamos de experimentar algo... No se sorprendan si esta canción es número uno en al menos 3 o 4 semanas”.

Uno de los periodistas que participaba en la discusión destacó que esta situación por la que atraviesa Shakira es normal, y que ella se desahoga cantando (y “cantando bien, porque es una artista de pies a cabeza, es una brutalidad de mujer”, agregó otro de los panelistas), mientras que otras celebridades, cuando las entrevistan tras una ruptura, lo que hacen es “rajar” de su ‘ex’.

Además, bromearon con que es posible que haya muchos hombres pensando en “nunca estar con una cantante, por si acaso”. Y rememoraron la forma en la que celebraba los goles: Piqué haciendo una cruz con sus antebrazos y mostrando solo dos dedos con cada mano, y la cantante en el minuto 22 de la canción diciendo “Yo valgo por dos de 22″; lo anterior hace alusión a que Clara Chía tiene 23 años y Shakira 45 años.

“La letra la ha escrito satanás, es que es una cosa de locos”, dijo Juanma soltando una carcajada y generando risas entre sus compañeros.