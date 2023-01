Clara Chía no puede escapar de Shakira: cuando la reconocen en la calle, le cantan el nuevo tema de la colombiana

La colaboración musical entre Shakira y el productor argentino Bizarrap continúa siendo uno de los temas más escuchados del momento, y superó recientemente los 159 millones de reproducciones en YouTube, por lo que se ha mantenido como tendencia durante más de cinco días consecutivos en las distintas redes sociales.

Cuando se creía que ya todo estaba dicho en Monotonía, la artista colombiana regresó a la música más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por parte de Gerard Piqué. Asimismo, le dedicó algunas indirectas a la actual pareja del catalán, Clara Chía Martí.

Shakira es #1 en tendencias musicales de la red social. Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú. Cero rencor bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto remplazo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, son algunas de las frases de la canción.

El tema musical, de igual manera, ha desatado múltiples polémicas en las que los protagonistas han variado, según la frase que se analice de dicho sencillo, que también ha batido récords en Spotify.

Incluso, se conoció recientemente gracias a las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, de El Periódico, de Catalunya, que la joven de 23 años se estaría enfrentando a situaciones incómodas en la calle, ‘culpa’ del éxito musical Music Sessions #53.

Shakira ya tiene una fórmula comprobada para convertir sus desamores en éxitos y ventas mundiales. - Foto: Instagram @ Shakira / SHAKIRA || BZRP Music Sessions # 53

Según contó Lorena Vázquez, a través del podcast ‘Mamarazzis’, la novia de Piqué “va por la calle” y de repente las personas “la paran para preguntarle quién es”. Una vez la reconocen, “le cantan la canción”, en la cual Shakira hace referencia a ella directamente: “Tiene nombre de persona buena Clara-mente no es como suena”.

Estos eventos en plena vía pública han molestado a la pareja de Piqué, quien hasta el momento ha preferido guardar silencio, absteniéndose de dar declaraciones a la prensa, e incluso mantiene sus redes sociales en privado.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

De igual manera, las diferentes referencias que Shakira hizo sobre Gerard Piqué y Clara Chía en su canción han generado diferentes reacciones en las plataformas digitales. Y, mientras algunos influenciadores y celebridades mostraron su apoyo hacia la colombiana, otras personas han manifestado sus reparos en contra de la canción de la barranquillera.

Tras el boom mundial, recientemente personas cercanas a Piqué y Clara Chía, y compañeros de la Kings League, han decidido manifestar sus opiniones sobre la conversación que es tendencia en redes sociales y así salir en defensa de la pareja.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

Dos amigos cercanos al exfutbolista y quienes también han visto cómo se está desarrollando la relación que tiene con Clara Chía, manifestaron que la joven de 23 años no debió ser señalada de la manera como la colombiana lo hizo en su canción.

Mediante una transmisión realizada vía Twitch, Víctor Navarro, presentador de la Kings League, torneo deportivo creado por Gerard Pique y en el que también trabaja Chía, comentó que no era necesaria la exposición que recibió la joven y recalcó que Clara ha sido una buena persona, que no ha buscado meterse en polémicas en torno a la relación de la colombiana y el exfutbolista.

“No hacía falta porque es una niña muy buena que nunca se ha metido en nada, ni ha dicho nada ni se ha pronunciado”, dijo Víctor Navarro.

Gerard Piqué lanzó el proyecto de la 'Kings League' justo después de haberse retirado oficialmente - Foto: Captura Twitch Kings League

Por su parte, Gerard Romero, periodista y amigo personal de la pareja Piqué-Chía, tampoco se guardó nada.

“También repite lo que decíamos antes. Aquí va a estar por ver la gestión de Clara de este momento porque pobre, porque es perturbador, y desde aquí, fuerza; la pobre novia y lo poco que la hemos tratado forma parte de la Kings League y me parece una muy buena persona y no sé si tenga que recibir ese palo tan directo y esa gestión no creo que sea muy buena”, agregó.

Nuevamente, Navarro tomó la palabra y contó infidencias laborales, resaltando lo buena trabajadora que es Clara Chía.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

“Yo llego pronto a la Kings League los domingos, pero es que cuando yo llego Clara ya lleva ahí dos horas. Está trabajando como la que más. Está en la caseta del staff, con todo el mundo preparando cosas, encima de todo, preguntando si todo está bien. Es muy trabajadora. Yo creo que lo pasó muy mal cuando los paparazzi la empezaron a seguir y pasaba malos momentos. En eso me sabe mal por eso. Clara no se ha metido nunca en este negocio”, finalizó.