¿Gerard Piqué le fue infiel a Clara Chía con una abogada? Esto reveló reconocido paparazzi

Gerard Piqué no acaba de salir de una para meterse en otra. En esta ocasión, el exfutbolista volvió a quedar en el centro de las noticias de la farándula por una inesperada publicación que realizaron sobre su vida privada, la cual relacionaría directamente a Clara Chía Martí, su actual pareja sentimental.

Pese a que toda la atención de los curiosos se situó sobre la relación que sostienen ambos españoles, varias versiones salieron a la luz sobre una supuesta crisis que estarían atravesando por culpa de la nueva canción de Shakira. Fuentes cercanas a la joven se pronunciaron sobre esta información, dejando en el aire cuál es el verdadero contexto que está viviendo la joven de 23 años.

Clara Chía y Gerard Piqué. - Foto: Instagram

Sin embargo, recientemente, Jordi Martin, famoso paparazzi español que les siguió los pasos a Shakira y a Piqué durante los últimos años, llamó la atención de sus fieles seguidores con un bombazo que lanzó en su cuenta oficial de Instagram. El reportero no dudó en desatar una ola de comentarios con una captura de pantalla que compartió.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en redes sociales, Martin volvió a despacharse contra Gerard Piqué, destapando lo que sería una nueva polémica sobre su vida personal. El comunicador utilizó las historias de su perfil de la plataforma digital para insinuar que, aparentemente, el empresario habría sostenido una cercanía o romance con aquella mujer.

Según se apreció en el post, que fue borrado horas después, Jordi Martin publicó una captura de pantalla de la cuenta de una mujer llamada Julia Puig, quien reside en Barcelona y es abogada. El reportero escribió un mensaje muy diciente, el cual también involucraba a Shakira.

“¿La conoces, Gerard Piqué? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”, escribió el español en la imagen.

El reportero compartió una imagen que luego eliminó de su cuenta oficial de Instagram. - Foto: Instagram @jordimartinpaparazzi

Ante estas declaraciones, que desaparecieron de la red social, los curiosos averiguaron un poco sobre el asunto, ya que estas indirectas apuntarían a que el deportista sostuvo un amorío con aquella mujer de la foto, es decir, que le habría sido infiel a Clara Chía. Lo particular de este caso es que la abogada puso privada su cuenta de Instagram, limitando las visitas de externos.

Captura de pantalla de la cuenta de la mujer que ahora vinculan con Piqué. - Foto: Instagram

Lo que sí se sabe es que Jordi Martin había mencionado a la catalana desde noviembre de 2022 en un trino de Twitter, despertando curiosidad en los interesados por saber sobre estos supuestos movimientos de Piqué.

Julia Puiggali — Jordi Martin (@jmpaparazzo) November 9, 2022

Por el momento, habrá que esperar a El gordo y la flaca, pues el reportero aseguró que revelaría una exclusiva bastante “tremenda”.

Por el momento, se desconoce a qué hace referencia el paparazzi con esta publicación, dejando la puerta abierta para que cientos de personas especulen e indaguen al respecto.

Revelan la verdad sobre la supuesta crisis de Piqué y Clara Chía

Con el lanzamiento de la canción de la colombiana junto a Bizarrap, las miradas de los curiosos se posaron sobre la pareja de catalanes, quienes reaccionaron de manera inesperada y sorpresiva. El empresario optó por tomarlo con burla e indirectas, mientras que la joven de 23 años se habría visto afectada por el impacto mediático que generó el estreno musical.

Ante las versiones que surgieron en los medios de comunicación sobre cómo la estaba pasando Clara Chía con respecto a este tema, en el que resultó “salpicada” por su romance con el deportista, varios periodistas se pusieron a la tarea de indagar con el entorno social de la española, buscando una respuesta certera.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de varias líneas. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

Este fue el caso de Lorena Vásquez y Laura Fa, integrantes de las Mamarazzis de El Periódico, quienes utilizaron su reciente programa del pódcast para aclarar todos los detalles que se mencionaron de manera pública. Ambas periodistas centraron su atención en la supuesta crisis que estaría atravesando Piqué con su novia, debido a las líneas que les dedicó Shakira.

“Nuestras fuentes están reacias a contarnos cosas, pero lo importante es aclarar cómo está Clara Chía, ya que se ha hablado de que sí existe una crisis con Gerard Piqué, que sí estaba escondida porque la estaba pasando mal después de que la pusieran en el foco mediático”, indicaron en el episodio.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

Lorena Vásquez tomó la palabra y afirmó que se comunicó con fuentes cercanas a Clara Chía, intentando saber la verdad de todo lo que se estaba diciendo en los medios de comunicación. Aquellas personas le aseguraron que la joven de 23 años pasó un momento incómodo al conocer el tema, pero lo que más le afectó fue ver a la gente en la calle cantándole y preguntándole si era la novia del empresario.

Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué. - Foto: Instagram

“He hablado con el entorno más cercano de Clara Chía y han querido dejarnos claro que la joven, después de pasar un momento incómodo, ahora lo que lleva mal es que la paran en la calle para cantarle la canción y preguntarle si es ella”, señaló la periodista.

No obstante, también aclaró que la catalana está tranquila, que su relación con Gerard Piqué está muy bien y, de hecho, fueron captados en la Kings League el pasado fin de semana, dándose demostraciones de amor y cariño como si nada hubiera pasado.

“Lo lleva con estoicismo, está mucho más tranquila, que la relación con Piqué está bien, que el deportista estuvo muy pendiente de ella en la Kings League, estuvieron juntos, relajados, besándose y unidos”, puntualizó.

Ante esto, Laura Fa agregó que un conocido le escribió y le mencionó que Clara Chía estaba asistiendo a su oficina común y corriente, no se estaba escondiendo y tampoco buscaba evadir las miradas de los demás.

“Ayer un amigo me decía: Clara está en la oficina, llegó en la mañana. Me dijo que la joven y el exfutbolista estuvieron en la oficina muy monos, en la oficina no se esconden de nada. Una vida normal”, señaló en el pódcast.

Otro de los detalles que apuntó El Periódico, sobre lo dicho por las comunicadoras españolas, es que se niega completamente que el exdefensa del FC Barcelona haya intentado acercarse a Shakira en algún momento. Las periodistas enfatizaron que no es verdad que el exfutbolista siga enamorado de su expareja y tampoco que la haya buscado para reconciliarse.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

El exfutbolista y la cantante cortaron toda relación desde que anunciaron su ruptura amorosa. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Clara Chía habría “provocado” a Shakira cuando aún era pareja de Gerard Piqué

Pese a que su relación quedó totalmente en el pasado y decidieron dar vuelta a la página de formas diferentes, la atención de los curiosos quedó sobre información que salió a la luz, donde se revelaron detalles inesperados de toda esta historia. Al parecer, los ‘rayes’ ya vendrían desde tiempo atrás, ubicando a la actual novia del exfutbolista como protagonista de una de las versiones.

De acuerdo con lo que compartió un medio español, Clara Chía Marti, de 23 años, habría provocado tiempo atrás a Shakira con un inesperado gesto, el cual desató la molestia e incomodidad de la colombiana. Esta situación afectó a la artista pop, al punto de que tomara esto como un gesto desagradable.

Según los detalles que compartió El Nacional de Cataluña, todo el suceso se habría dado cuando aún Shakira estaba en la relación amorosa con Gerard Piqué. El portal señaló que la joven catalana aprovechó un espacio para “provocar” a la celebridad, quien se percató de lo que estaba ocurriendo.

Shakira y Piqué terminaron su relación en 2022. - Foto: Instagram @3gerardpique

El medio europeo apuntó que Clara Chía estuvo en la casa de los padres de Piqué en aquel entonces, disfrutando de la piscina y asoleándose, sin importarle que la cantante la pudiera observar desde el balcón de su casa.

“Según EsRadio, la novia de Piqué estuvo en varias ocasiones en la casa de sus suegros el verano pasado, vivienda que se encuentra justo al lado de la de Shakira, y se comunica mediante el jardín y la piscina. Precisamente, estuvo bañándose y disfrutando de los soleados días. No le importó lo más mínimo que la colombiana pudiese verla desde el balcón”, mencionó El Nacional de Cataluña.

La joven de 23 años habría buscado provocar a la barranquillera desde la casa de los papás de Piqué. - Foto: Tomada de Instagram @clarachia55 y @shakira

De igual modo, el espacio informativo agregó que, posiblemente, esta era la razón principal por la que Shakira habría decidido dedicarle unas líneas de la canción a la joven de 23 años, específicamente donde juega con palabras y anexa su nombre de forma discreta.

“Shakira vio esto como una provocación, por ello la ha puesto en el punto de mira de su canción. Quiere destapar, según ella, a la verdadera Clara Chía”, especificó el portal.