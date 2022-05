Gianluca Vacchi es demandado por uno de sus exempleados, ¿qué pasó?

Gianluca Vacchi, reconocido por sus videos en redes sociales y su millonaria fortuna, fue demandado por sus exempleados, tres en total. Una exasistente del italiano, asegura que él la obligaba a participar en las publicaciones que hacía en las diferentes redes sociales.

En un comunicado oficial que emitió el italiano aseguró lo siguiente: “En relación con las noticias aparecidas en estos días en los medios, no he realizado ninguna declaración ni tengo intención de hacerlo: hay de hecho procedimientos en curso y compete únicamente a los jueces pronunciarse al respecto [...] “he ordenado a mis abogados que me protejan en todas las sedes competentes”.

A los procedimientos que hay en curso, se refiere al que lleva con Laluna Maricris Bantugon, una filipina que aseguró recibir malos tratos por parte de Vacchi cuando trabajó a su lado. Por eso le ha exigido la suma de 70 mil euros.

Más allá de sus problemas legales, el extravagante influenciador es recordado por cómo recibió en su casa a su primera hija, fruto de la relación que lleva con Sharon Fonseca. Vacchi no escatimó en detalles y adornó su mansión desde la entrada principal hasta las puertas de la casa. En su cuenta de Instagram quedó alojado el video en el que el multimillonario le dio la bienvenida a sus dos mujeres: su primera y única hija y a su prometida Sharon, la modelo venezolana que le robó el corazón desde hace dos años.

“Bienvenida a casa Princesa...Te amamos muchísimo”, escribió Vacchi en su publicación. El vídeo muestra el recorrido desde que el lujoso automóvil entra a la mansión de los Vacchi; la puerta que tiene un moño gigante lila se abre y entonces aparece una carretera llena de osos gigantes que sostienen globos rosados, más adelante un grupo de elefantes, también rosados, sostienen más globos.

Sharon lloró de felicidad mientras que Vacchi sonríe. Luego el grupo de empleados, junto a los perros del millonario, también con pañoletas rosas, les dan la bienvenida. La pareja entra a la casa con la recién nacida en brazos y las sorpresas no paran. El video de la dulce sorpresa fue compartido por Sharon en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Tenemos una cálida bienvenida a la casa, mi bebé llenaste nuestros corazones y almas con tu luz”.

Fue el mismo Gianluca Vachi que ha compartido en sus redes sociales las primeras imágenes de Blu Jerusalema, acompañadas de amorosos mensajes. “Tu mamá y tu papá te dejarán sin aliento desde ahora hasta la eternidad”, escribió el multimillonario.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se conocieron cuando la venezolana fue invitada a participar en el video ‘Trump-It’ , cuyo escenario fue el departamento que el italiano puso a la venta hace algunos meses. En septiembre del año 2019, la modelo ofreció una entrevista en la que habló sobre cómo nació el amor entre ellos: “Él estaba así como pendiente y yo como que tomando las cosas despacio y suave. Y, bueno, poco a poco fue escalando.