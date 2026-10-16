El poder oculto de una sonrisa

Hace algunos años conocí a una mujer especial en un vuelo. No fue en un evento de networking ni en una sala de juntas, fue en medio de un “pequeño caos”. Nos habían asignado las sillas equivocadas, los lugares equivocados, y las dos llegamos al pasillo con el mismo cansancio y la misma urgencia de quien necesita, sí o sí, llegar a su destino.

Pudo ser una discusión más. Pudimos mirarnos como rivales por un asiento, con el ceño fruncido y la paciencia agotada. Pero pasó algo más sencillo, nos vimos, nos saludamos y sonreímos. Con ese gesto, el problema dejó de ser un obstáculo y se volvió una historia compartida.

Hubo solidaridad, hubo risas y hubo una mejor conversación y más bonita de lo que ese vuelo prometía. Hoy aquella desconocida es una amiga, y esa amistad se sigue fortaleciendo con el tiempo.

Desde entonces me pregunto cuántas amistades, cuántas alianzas, cuántas oportunidades se nos escapan porque llegamos a los lugares con la mirada en el celular y sin la disposición de ver a quien tenemos al lado.

Lo que viví en ese pasillo no fue suerte, la ciencia lo explica. Investigadores de la Universidad de Princeton demostraron que bastan cien milisegundos frente a un rostro desconocido para formarnos una impresión de él. Mirarlo más tiempo casi no cambia el juicio, solo nos da más seguridad. Y el rasgo que más rápido evaluamos es la confiabilidad. Es decir, antes de pronunciar una palabra ya estamos comunicando si se puede confiar en nosotros.

La sonrisa pesa mucho en ese mensaje, y también en quien la ofrece. En la Universidad de Kansas, un estudio con 170 personas sometidas a tareas estresantes encontró que quienes sonreían recuperaban más rápido un ritmo cardiaco tranquilo que quienes mantenían el rostro neutral, sobre todo cuando la sonrisa era genuina. Sonreír no solo cambia cómo nos ven, también cambia cómo enfrentamos un mal momento.

El saludo tiene efectos igual de concretos. Investigadores de Harvard encontraron que las parejas que se daban la mano antes de negociar lograban mejores acuerdos, mentían menos y seguían conversando al terminar. La razón es sencilla, el saludo se lee como una señal de que el otro viene a cooperar, y esa señal invita a cooperar de vuelta.

Con desconocidos ocurre algo parecido. En Vancouver, un grupo de clientes de una cafetería recibió una instrucción simple, mirar a los ojos al barista, sonreír y conversar un momento. Salieron más contentos que quienes solo pagaron y se fueron.

La sociología ya lo había anticipado. El sociólogo Erving Goffman describió los saludos como rituales de acceso, gestos breves con los que reconocemos que el otro existe y le abrimos la puerta. Por eso un saludo omitido nunca es neutro, también comunica, y casi siempre comunica distancia.

Repetimos con frecuencia que el centro de gravedad son las personas. Y claro que sí. Pero para que alguien sienta que es importante, primero hay que conectar con esa persona, y esa oportunidad empieza cuando el otro te ve, en cómo saludas, en cómo miras, en cómo sonríes.

Por eso, no subestimes ese poder. Y no te confíes si hasta ahora te ha ido bien sin él. Lograr resultados sin saludar no prueba que el saludo sobre, quizás solo muestra cuánto más lejos podrías llegar con él. Nadie garantiza el éxito, pero quien sonríe y saluda bien inspira confianza, invita a cooperar y abre puertas que de otro modo seguirían cerradas.

Me encanta estar con personas que sonríen, que dan la mano, que saludan. Han entendido las dinámicas de la vida, avanzan con más facilidad y demuestran un respeto, una educación y una cultura enorme. Prepararse para sonreír de verdad rinde más que cualquier espacio de networking o cualquier formación extracurricular.

Aquel día en el avión no hubo técnica ni estrategia. Hubo dos personas que, en medio de un mal momento, decidieron verse. Ese gesto de segundos me regaló una amistad de años.

Apostémosle a eso, a la intención real de conectar, sobre todo con quienes todavía no sabemos quiénes son. Un buen saludo y una sonrisa genuina hablan de uno antes que cualquier hoja de vida. Su poder nunca estuvo oculto; solo estaba esperando que lo usáramos.

Por Ana Ibarra, presidenta de la junta directiva de Grupo Axir y Distrito Moda