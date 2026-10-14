La mentira mejor organizada

Hace unos años, una noche cualquiera de martes, abrí mi calendario para preparar el día siguiente y me pasó algo extraño: no me encontré. Ahí estaba todo lo demás: juntas, comités, entregas, llamadas, compromisos que ni recordaba haber aceptado, pero yo, la persona que supuestamente dirigía esa vida, no aparecía por ninguna parte. Ni una hora para pensar, ni un espacio para mi hijo que no estuviera apretado entre dos reuniones, ni un solo bloque que dijera, simplemente: Alexa.

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Hice lo que hacemos todas: me organicé mejor, compré la agenda bonita, descargué tres aplicaciones, codifiqué el calendario por colores, empecé a madrugar más, y durante dos semanas funcionó. A la tercera, el caos había vuelto, intacto, como si nada. Tardé en entender por qué, y cuando lo entendí, cambió mi manera de liderar y de vivir.

La temperatura de una casa no la deciden las ventanas: la decide el termostato. Si el sistema está programado en 30 grados, puedes abrir todas las ventanas que quieras; la casa se enfría un rato y después vuelve, obediente, a sus 30 grados. Las aplicaciones, las listas, madrugar más: todo eso es abrir ventanas. Mi agenda no estaba desordenada, estaba perfectamente ordenada alrededor de una programación que yo nunca había elegido: la de ser la mujer que resuelve todo, para todos, primero. Esa era mi mentira mejor organizada, así que no tenía un problema de tiempo; tenía un problema de termostato.

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Lo primero que hice fue medir: una semana tiene 168 horas, y cuando audité las mías, hora por hora, encontré el dato que más me ha confrontado en mi vida profesional: menos de la tercera parte de mi semana había sido decidida por mí. El resto lo habían agendado las urgencias de otros, nadie me había robado el tiempo, yo lo había entregado, hora por hora, con una sonrisa y un “claro que sí, yo me encargo”. Desde entonces lo repito a cada mujer que lidera: no puedes controlar lo que no has medido, y lo que no se defiende, se pierde.

Lo segundo fue aceptar algo incómodo: antes de organizar, hay que soltar: de nada sirve acomodar mejor una carga que no debería existir, así que todo lo que hago pasa hoy por tres filtros: ¿sirve a mis prioridades? Si no, se remueve. ¿Se repite siempre igual? Se automatiza. ¿Alguien más puede hacerlo bien? Se delega, con estándar claro y sin rescates. Descubrí que “mejor lo hago yo” es la frase más cara de la semana de una líder: cuesta una hora hoy, y todas las semanas, para siempre.

Y lo tercero fue reconstruir el calendario al revés de como lo había hecho toda la vida. Primero entra lo vital: dormir, moverme, comer como adulta responsable, después, los bloques de mis tres prioridades reales, con nombre y hora, defendidos como se defiende una junta directiva, y solo entonces, lo demás negocia con el espacio que queda. Durante años lo hice exactamente al contrario: primero todos, y mis prioridades “si sobraba tiempo”.

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¿El resultado? No fue una vida perfecta. Fue algo mejor: recuperé alrededor de diez horas a la semana, y aprendí que una hora recuperada sin destino vuelve sola al trabajo, porque la agenda aborrece el vacío. Así que esas horas se asignan por adelantado, como se asigna un presupuesto, las mías tienen hoy destinos concretos: una cena sin celular en la mesa, lactar a mi hija sin mirar la hora, una mañana a la semana de trabajo profundo sin interrupciones, donde nacen las mejores decisiones de mi empresa, escribir el libro que tenía en mis sueños.

Eso que llamamos ‘control’ no es rigidez ni agendas milimétricas: son escenas concretas, verificables, en las que por fin estás donde dijiste que querías estar.

Si algo le dejo a quien lee esta columna, es una pregunta y una tarea. La pregunta: de tus 168 horas de la semana pasada, ¿cuántas decidiste tú? Audítalas; el número te va a incomodar, y esa incomodidad es el comienzo. La tarea: escribe una frase que declare tu nueva programación, en presente, aunque todavía no sea verdad. La mía está en el fondo de pantalla de mi celular: “Soy una líder cuyo calendario refleja sus prioridades, no las urgencias de otros”.

Porque al final, el liderazgo que presumimos en público se decide en privado, en esa cuadrícula de lunes a domingo. No naciste para apagar incendios, naciste para diseñar el sistema donde no se encienden. Primero se calibra el termostato, después, el calendario obedece.

Alexa Oviedo, fundadora y CEO de Smart Cities y autora de ‘Nacimos para ascender’