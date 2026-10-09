El ‘boom’ del ‘skincare’ coreano: las ventas en Latinoamérica crecieron 135 % en dos años

El cuidado de la piel coreano, conocido como k-beauty, gana terreno en Latinoamérica y se consolida como una de las tendencias de la industria cosmética. Según el reporte K-Beauty Goes Global, de NielsenIQ, las ventas de estos productos aumentaron 135 % en los últimos dos años, mientras las exportaciones directas de cosmética coreana a la región pasaron de US$ 35 millones en 2023 a US$ 92 millones en 2025.

Lili Pink, intervenida, batallando por reinventarse. Así luce su primera tienda Lili Beauty

Las redes sociales se han convertido en uno de los principales motores de esta expansión. Durante el último año, las búsquedas de k-beauty en canales de comercio social crecieron 125 %, mientras las ventas globales en valor de marcas coreanas aumentaron 430 %. Hashtags como #GlassSkin y #KoreanSkincare acumulan 1,5 millones y 2,8 millones de publicaciones, respectivamente.

El fenómeno también está asociado a consumidores que destinan mayores recursos al cuidado facial. Quienes compran k-beauty gastan aproximadamente US$ 140 más en productos de skincare que el comprador promedio en línea y representan el 26 % del gasto total en esta categoría.

Según el informe, el público es mayoritariamente joven, entre los 18 y 34 años, y 80 % femenino.

De Colombia para el mundo: la marca de belleza nacional que enamoró a Georgina Rodríguez y hoy la tiene como imagen oficial

En Colombia, el interés por estos productos convive con una intención de moderar el gasto en belleza. De acuerdo con el reporte, el balance entre quienes planean gastar más y quienes esperan gastar menos durante los próximos 12 meses es de -15 puntos.

La innovación también impulsa el mercado: las ventas en valor de productos de limpieza facial crecieron 72 %, las de cosméticos, 58 % y las de hidratación, 46 %, según las cifras presentadas por NielsenIQ.