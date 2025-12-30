El gigante de skincare que llega a expandirse en Colombia. Viene de Francia

Una marca proveniente de Francia, la meca de la cosmética, busca expandirse en Colombia. Ocupa la posición número uno en ventas, tiene 500 tiendas solo en ese país europeo y más de 2.300 en todo el mundo. Según dijo en SEMANA Daniel Hernández, gerente país, eligieron a Colombia como uno de los tres países más importantes en sus prioridades en los próximos años. “Los otros dos son Estados Unidos e Italia. En el caso de Colombia, creemos que es una nación estratégicamente situada. Está en el centro de América, entre los dos mares, y su industria cosmética está creciendo, es decir, hay un alto potencial”.

Se trata de la marca Ives Rocher (por el nombre del fundador), que tiene varios hitos en su historial. “Su fundador fue la primera persona en el mundo a quien se le ocurrió preparar una crema con un ingrediente natural”, dijo Hernández.

skincare Foto: 123 RF

La empresa empezó a crecer, de la mano de su fundador, quien tenía una pasión por el bosque y las plantas. “Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, en un pueblito que se encuentra al nordeste de Francia, relativamente cerca del mar (La Gacilly), donde desembarcaron las tropas americanas en el famoso día D”, recordó el gerente en Colombia.

Rocher provenía de una familia de comerciantes que vendían textiles y sombreros, pero al morir el padre y quedar al frente, juntó su pasión por la naturaleza, con la responsabilidad de continuar el negocio familiar.

Todo empezó con la compra de la fórmula. Luego llegó la producción, primero, a pequeña escala, en una improvisada fábrica en el ático de la casa de Rocher.

El siguiente paso, cuando ya se trataba de un producto elaborado con mayor técnica, fue ofrecer la marca a través del periódico. “La gente recortaba el aviso, ponía sus datos en un papelito y lo depositaba en un sobre. Metía el dinero y lo enviaba al proveedor. En otras palabras, Rocher se inventó la venta directa del comercio con envío a domicilio”, contó Hernández.

Productos naturales Foto: Getty Images

En la actualidad, los productos skincare de Ives Rocher son en un 90 % naturales, además, “fue la primera marca en abolir el testeo en animales”, recordó el gerente en Colombia.

La producción total está concentrada en Francia, alrededor de La Gacilly. “Son 9 plantas en torno a su centro logístico de distribución y además tiene un jardín botánico registrado como tal, para el intercambio de semillas y conocimiento con otros jardines botánicos del mundo, con el objetivo de preservar la biodiversidad de las plantas. Pero también, para cultivar 9 ingredientes enzimáticos que contienen los productos”, explicó Hernández.

Productos para la piel Foto: adobe stock

¿Cómo es la llegada a Colombia?

El plan en Colombia es tener 4 tiendas iniciales, en Bogotá y Medellín. “Para 2026 se agregarían cinco tiendas más, y por ahora se está evaluando en qué ciudades”, recordó el gerente en el país.

Entrarán con 150 de las 300 líneas que tienen, pues además de cosméticos producen jabones líquidos, aromas y similares. “Nos faltaría la línea de maquillaje, pero llegará también a mediano plazo, sobre todo en limpieza. Al país trajimos toda la línea antiedad, que es la más importante dentro del skincare. También la línea completa de perfumería”.

Con esta marca, el vinagre se mezcla con la frambuesa para el cabello, el hielo hace parte del cuidado de la piel, y mezclas exóticas que constituyen el sello que le impuso el fundador a lo largo de la historia.

En materia de empleo, en Colombia conservarán la tendencia de tener 3 empleados por tienda y la idea es llegar a 35 puntos de venta en 5 años. En todo el mundo cuentan con 17.000 empleos directos y 300.000 indirectos.