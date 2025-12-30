Empresas

El gigante de skincare que llega a expandirse en Colombia. Viene de Francia

Este tipo de negocios tiene alta demanda en temporada de vacaciones. Las nuevas alternativas, por mayor competencia, benefician al consumidor.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
30 de diciembre de 2025, 12:23 p. m.
Skincare rutina
Skincare rutina Foto: Getty Images

Una marca proveniente de Francia, la meca de la cosmética, busca expandirse en Colombia. Ocupa la posición número uno en ventas, tiene 500 tiendas solo en ese país europeo y más de 2.300 en todo el mundo. Según dijo en SEMANA Daniel Hernández, gerente país, eligieron a Colombia como uno de los tres países más importantes en sus prioridades en los próximos años. “Los otros dos son Estados Unidos e Italia. En el caso de Colombia, creemos que es una nación estratégicamente situada. Está en el centro de América, entre los dos mares, y su industria cosmética está creciendo, es decir, hay un alto potencial”.

Se trata de la marca Ives Rocher (por el nombre del fundador), que tiene varios hitos en su historial. “Su fundador fue la primera persona en el mundo a quien se le ocurrió preparar una crema con un ingrediente natural”, dijo Hernández.

En Colombia las personas generalmente se duchan al menos una vez al día, aunque muchos ciudadanos se duchan más veces.
skincare Foto: 123 RF

La empresa empezó a crecer, de la mano de su fundador, quien tenía una pasión por el bosque y las plantas. “Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, en un pueblito que se encuentra al nordeste de Francia, relativamente cerca del mar (La Gacilly), donde desembarcaron las tropas americanas en el famoso día D”, recordó el gerente en Colombia.

Rocher provenía de una familia de comerciantes que vendían textiles y sombreros, pero al morir el padre y quedar al frente, juntó su pasión por la naturaleza, con la responsabilidad de continuar el negocio familiar.

Banca y Bolsa

Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus sucursales en Colombia durante estas fechas; tenga en cuenta

Dinero

Intervenciones a EPS no logran frenar la crisis del sistema de salud: “Lo que preocupa es que esto es solo el principio”

Empresas

Lulo Bank anuncia novedad para consignaciones en efectivo: ahora se podrán hacer desde el Banco GNB Sudameris

Empresas

Invima prende las alarmas por falsificación de reconocida marca de leche en polvo: ¿Cómo identificarla?

Empresas

Dos aerolíneas low cost crean un nuevo grupo en México

Empresas

Ecopetrol anuncia que asumirá el 100% de participación en bloques en Costa Afuera

Empresas

Prestigiosa marca colombiana retira del mercado esmaltes semipermanentes: estas son las razones de la medida

Salud

Skinimalismo y las tendencias de cuidado para la piel para 2026

Cómo

‘Skincare’: la edad perfecta para comenzar y los errores que se deben evitar

Economía

El ‘skincare’ se volvió un negocio millonario, 74 % de los hogares colombianos gastan en ese tipo de productos

Todo empezó con la compra de la fórmula. Luego llegó la producción, primero, a pequeña escala, en una improvisada fábrica en el ático de la casa de Rocher.

El siguiente paso, cuando ya se trataba de un producto elaborado con mayor técnica, fue ofrecer la marca a través del periódico. “La gente recortaba el aviso, ponía sus datos en un papelito y lo depositaba en un sobre. Metía el dinero y lo enviaba al proveedor. En otras palabras, Rocher se inventó la venta directa del comercio con envío a domicilio”, contó Hernández.

Los productos de Haiko Natural, desarrollados a partir de biotecnología, destacan en mercados internacionales gracias a su alta calidad.
Productos naturales Foto: Getty Images

En la actualidad, los productos skincare de Ives Rocher son en un 90 % naturales, además, “fue la primera marca en abolir el testeo en animales”, recordó el gerente en Colombia.

La producción total está concentrada en Francia, alrededor de La Gacilly. “Son 9 plantas en torno a su centro logístico de distribución y además tiene un jardín botánico registrado como tal, para el intercambio de semillas y conocimiento con otros jardines botánicos del mundo, con el objetivo de preservar la biodiversidad de las plantas. Pero también, para cultivar 9 ingredientes enzimáticos que contienen los productos”, explicó Hernández.

Productos para la piel
Productos para la piel Foto: adobe stock

¿Cómo es la llegada a Colombia?

El plan en Colombia es tener 4 tiendas iniciales, en Bogotá y Medellín. “Para 2026 se agregarían cinco tiendas más, y por ahora se está evaluando en qué ciudades”, recordó el gerente en el país.

Entrarán con 150 de las 300 líneas que tienen, pues además de cosméticos producen jabones líquidos, aromas y similares. “Nos faltaría la línea de maquillaje, pero llegará también a mediano plazo, sobre todo en limpieza. Al país trajimos toda la línea antiedad, que es la más importante dentro del skincare. También la línea completa de perfumería”.

Con esta marca, el vinagre se mezcla con la frambuesa para el cabello, el hielo hace parte del cuidado de la piel, y mezclas exóticas que constituyen el sello que le impuso el fundador a lo largo de la historia.

En materia de empleo, en Colombia conservarán la tendencia de tener 3 empleados por tienda y la idea es llegar a 35 puntos de venta en 5 años. En todo el mundo cuentan con 17.000 empleos directos y 300.000 indirectos.

Más de Empresas

A young Caucasian overweight woman applying face cream as part of her daily routine.

El gigante de skincare que llega a expandirse en Colombia. Viene de Francia

El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf

Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus sucursales en Colombia durante estas fechas; tenga en cuenta

En el Valle del Cauca hay preocupación por los retrasos ocurridos en la prestación de los servicios, por parte de las EPS.

Intervenciones a EPS no logran frenar la crisis del sistema de salud: “Lo que preocupa es que esto es solo el principio”

Los bolsillos de ahorro de Lulo alcanzan un beneficio del 10,5 por ciento en rentabilidad.

Lulo Bank anuncia novedad para consignaciones en efectivo: ahora se podrán hacer desde el Banco GNB Sudameris

Esta es la leche falsificada, que el Invima alerta

Invima prende las alarmas por falsificación de reconocida marca de leche en polvo: ¿Cómo identificarla?

Las mujeres piloto llegan apenas a un 5 por ciento en el mundo

Dos aerolíneas low cost crean un nuevo grupo en México

Ecopetrol

Ecopetrol anuncia que asumirá el 100% de participación en bloques en Costa Afuera

Los esmaltes de uñas de este año están capturando la imaginación de los consumidores con una variedad de acabados que van desde los mate hasta los brillantes, ofreciendo infinitas posibilidades para la creatividad y el estilo.

Prestigiosa marca colombiana retira del mercado esmaltes semipermanentes: estas son las razones de la medida

En Colombia se establecen sanciones para los conductores de vehículos de servicio público que sean sorprendidos fumando.

Industria tabacalera advierte de impuesto que podría alimentar el contrabando

(Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Sony compra una participación mayoritaria de icónico cómic por 457 millones de dólares

Noticias Destacadas