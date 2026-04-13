El bloqueo extendido en Bucaramanga, que se deriva de las protestas por el incremento que los ciudadanos perciben como desmedido, está causando estragos en distintos sectores y el transporte de carga es uno de los mayore afectados.

El gremio Fedetranscarga salió a reclamar, argumentando que la operación del transporte de carga a nivel nacional, como consecuencia de los bloqueos viales derivados de las manifestaciones relacionadas con el impuesto predial, los está impactando de manera preocupante, lo que además, podría llegar a afectar el bolsillo de los colombianos.

No en vano, el transporte de carga por la vía terrestre, es el que mueve más del 96 % de las mercancías que se consumen en el país, por lo tanto, el asunto no solo toca temas como el de comercio exterior, sino también el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria.

Bloqueos en Bucaramanga afectan el transporte de carga Foto: Fedetranscarga / Cortesía

13 cierres totales

Los datos más recientes que recopila Fedetranscarga indican que hay 13 cierres totales en corredores estratégicos del país. Dichos puntos no tienen rutas alternas habilitadas, lo que está impactando de manera directa la movilidad de mercancías, el abastecimiento y la seguridad de los conductores, afirma el gremio que dirige Arnulfo Cuervo.

“Entre 170 y 220 mil toneladas de carga diaria están afectadas. Representa entre el 40 y el 50 % de la operación logística diaria, y las pérdidas preliminares han sido calculadas en más de 25.000 millones de pesos, previendo que los transportadores pierden horas en las filas viales y llegan con retrasos a entregar la carga.

Dentro de los mayores impactos, según los puntos de protestas, se destacan los departamentos como Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cesar, Caquetá, Risaralda y Casanare, entre otros.

Bloqueos en Bucaramanga

Otra de las denuncias que hace Fedetranscarga es que las situaciones que se están presentando no son aisladas ni de corta duración, como aparentemente se ve ahora.

Van 4 días y el Gobierno nacional no aparece

El gremio de empresas de transporte afirma que, a la fecha, los bloqueos completan ya cuatro días continuos, generando una afectación acumulada que incrementa los costos logísticos, retrasa las entregas y pone en riesgo la estabilidad de la cadena de suministro. Esto, por supuesto, podría llevar a aumento de costos de los productos para el consumidor, que es el que siempre recibe el efecto final.

Paro en Santander Foto: Bucaramanga noticias

No se ha levantado el paro

Según el gremio Fedetranscarga, que tiene a los protagonistas del sector: los conductores, en las vías nacionales, el paro no ha sido levantado como mencionan desde algunos frentes.

“En la actividad diaria podemos dar fe que los cierres viales reportados se mantienen, sin condiciones de normalización ni tránsito habilitado”, manifestaron.

Piden intervención del Gobierno

Es así como, solicitan de manera inmediata la intervención del Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes.

Colapso en aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Fedetranscarga afirma que la expectativa que tienen del Estado es que logre garantizar el derecho a la movilidad y la libre circulación.

Pero además, se requiere: “Restablecer el tránsito en los corredores afectados. Brindar condiciones de seguridad para los transportadores. Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera articulada con las autoridades en la búsqueda de soluciones que permitan mitigar el impacto sobre el sector transporte y la economía del país”, concluyeron.